In questo articolo si possono trovare i pronostici Verona - Venezia, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Verona – Venezia, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Paolo Zanetti e quella allenata da Eusebio Di Francesco.

La partita, valevole per la settima giornata del campionato di Serie A, si disputerà venerdì 4 ottobre alle 20:45 allo stadio Stadio Marc'Antonio Bentegodi.

I nostri pronostici Verona - Venezia

Il nostro pronostico Verona - Venezia bet365 Sisal William Hill Risultato esatto: 1-0 Verona 7.00 7.50 7.00 Esito incontro: Pareggio 3.30 3.40 3.30 Gianluca Busio segna durante l’incontro 7.00 5.00 6.00

Come scommettere su Verona – Venezia: analisi match e pronostici

Scontro salvezza da non sbagliare per Verona e Venezia. Il derby veneto mette a confronto due squadre che vivono momenti diversi: i padroni di casa guidati da Paolo Zanetti possono fare leva su una classifica migliore (sei punti contro i quattro dei lagunari), ma vengono dalla serie horror di tre sconfitte di fila contro Lazio, Torino e soprattutto al cospetto di una diretta concorrente come il Como.

Il Venezia, dopo un avvio shock, appare squadra in netta ripresa: a testimoniarlo l'importantissimo successo contro il Genoa e anche la successiva prestazione in casa della Roma. Zero punti all'Olimpico, ma gli uomini di Mister Di Francesco hanno conservato il vantaggio fino al 74', prima di arrendersi sotto i colpi di Cristante e Pisilli.

Probabili formazioni Verona vs Venezia

Per i pronostici Verona – Venezia occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

VERONA (4-2-3-1): Montipò, Tchatchoua, Daniliuc, Coppola, Frese; Belahyane, Duda; Livramento, Kastanos, Lazovic; Tengstedt. Allenatore: P. Zanetti.

Montipò, Tchatchoua, Daniliuc, Coppola, Frese; Belahyane, Duda; Livramento, Kastanos, Lazovic; Tengstedt. Allenatore: P. Zanetti. VENEZIA (3-5-2): Joronen, Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Nicolussi Caviglia, Duncan, Busio, Zampano; Oristanio, Pohjanpalo. Allenatore: Di Francesco

Confrontare le quote vincente della partita Verona – Venezia permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Verona, per la salvezza-bis bisogna battere le concorrenti: 1-0 al Bentegodi?

Dopo l’insperata salvezza dell’anno scorso, il Verona ci riprova e lo fa ancora una volta con una squadra profondamente rinnovata e ricca di scommesse. Senza lo squalificato Suslov, Mister Zanetti si affida ancora una volta all’ex Salernitana Kastanos e agli altri volti nuovi Livramento e Tengstedt. In difesa Daniliuc e Coppola sono delle certezze. Secondo i nostri pronostici Verona - Venezia è gara destinata a chiudersi con un sofferto 1-0 in favore dei padroni di casa.

Scommessa 1; risultato esatto 1-0 Verona: 7,00 con bet365

La gara sarà equilibrata: un punto a testa al novantesimo?

Le due squadre sono sullo stesso livello, con il Venezia che forse dispone di un attacco migliore, nel segno del bomber finlandese Pohjanpalo e del talento Oristanio. Alla luce di questo equilibrio, non possiamo escludere che il match finisca con il più classico dei pareggi: un punto a testa che muove di poco la classifica, ma che a lungo andare potrebbe comunque rivelarsi prezioso.

Scommessa 2; esito incontro pareggio: 3,40 con Sisal

Venezia, l’americano Busio pronto a ripetersi anche in Serie A

Dopo i sette gol in B della passata stagione, il nazionale statunitense Gianluca Busio vuole ripetersi anche in massima serie. Già una rete per lui in questa stagione e l’impressione che non rimarrà l’unica: secondo i nostri pronostici Verona - Venezia sarà nel segno proprio della seconda rete dell’americano Busio.

Scommessa 3; Busio segna durante l’incontro 6.00 con William Hill