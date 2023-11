In questa pagina è possibile consultare i pronostici Verona - Monza dei nostri esperti confrontando le quote e le probabili formazioni del match.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Verona – Monza confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A.

Sarà la partita che inaugurerà la domenica calcistica il match tra Verona e Monza, in programma al Bentegodi alle ore 12.30 di domenica 5 novembre.

Baroni si affida a Montipò tra i pali, protetto dal terzetto difensivo composto da Dawidowicz, Magnani e Amione. A centrocampo spazio a Faraoni e Doig sulle fasce con Folorunsho e Duda al centro. Reparto offensivo che dovrebbe vedere protagonisti Lazovic e Ngonge alle spalle di Djuric.

Palladino va a caccia di conferme: Colombo sarà il principale terminale offensivo brianzolo, supportato da Colpani e Vignato. A centrocampo Gagliardini e capitan Pessina dovrebbero comporre la cerniera, mentre Ciurria e Kyriakopoulos sugli esterni. Reparto difensivo che vedrà Di Gregorio tra i pali, protetto da Caldirola, Mari e Carboni.

I nostri pronostici Verona – Monza

I nostri pronostici Verona - Monza bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.07 2.00 1.90 Milan Djuric marcatore nell’incontro 4.33 3.75 4.40 Risultato esatto 2-1 Verona 12.00 11.50 11.00

Probabili formazioni Verona – Monza

Per un pronostico Verona - Monza accurato è importante conoscere le probabili formazioni delle due squadre. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara.

VERONA (3-4-2-1) : Montipò; Magnani, Dawidowicz, Amione; Faraoni, Folorunsho, Duda, Doig; Ngonge, Lazovic; Djuric.

: Montipò; Magnani, Dawidowicz, Amione; Faraoni, Folorunsho, Duda, Doig; Ngonge, Lazovic; Djuric. MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Caldirola, Mari, Carboni; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Vignato; Colombo.

Confrontare le quote vincente della partita Verona – Monza permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Verona e Monza a viso aperto

Si prevede una gara ricca di gol da due squadre abituate a giocare a viso aperto. Entrambi gli allenatori usano lo stesso modulo di gioco, e ci si aspetta un match ricco di occasioni da una parte e dall’altra. Ecco perché l'over è tra i mercati favoriti dai pronostici Verona - Monza.

Scommessa 1; over 2.5: 2,07 con bet365

Il bosniaco a caccia del gol

Il gigante bosniaco finora ha segnato soltanto una rete in campionato, scrivendo il suo nome sul tabellino dei marcatori nella gara persa per 2 a 1 contro il Frosinone. L’attaccante gode della piena fiducia del suo allenatore e non vede l’ora di ripagarlo a suon di reti. Djuric è tra i favoriti dalle quote marcatore Verona - Monza.

Scommessa 2; Milan Djuric marcatore nell’incontro: 3,75 con Sisal

Gli scaligeri per risalire la china

Al Verona manca la vittoria in campionato dal 2 a 1 contro la Roma il 26 agosto. Da allora 6 sconfitte e 2 pareggi per gli uomini di Baroni che devono cercare di cambiare la tendenza per allontanarsi quindi dalla zona calda della classifica. Con ogni probabilità la squadra di casa la spunterà, secondo i pronostici Verona - Monza.

Scommessa 3; risultato esatto 2-1 Verona: 11,00 con William Hill