Pronostici Verona - Milan e informazioni utili per scommettere: giallorossi favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Verona – Milan, quote dei bookmakers e analisi della partita di domenica 17 marzo ore 15:00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Verona – Milan, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match tra rossoneri e scaligeri.

Dopo aver passeggiato in settimana contro lo Slavia Praga, conquistando i quarti di finale di Europa League, il Milan di Stefano Pioli va in trasferta a Verona per cercare di difendere il secondo posto dagli assalti della Juventus.

I nostri pronostici Verona - Milan

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Verona - Milan bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.00 1.85 1.90 Risultato esatto 1-3 Milan 15.00 14.00 15.00 Olivier Giroud marcatore nell’incontro 2.75 2.50 2.62

Come scommettere su Verona – Milan: analisi match e pronostici

Un Verona reduce da un preziosissimo successo sul campo del Lecce in un combattuto scontro-salvezza, ospita un Milan galvanizzato dagli ultimi risultati positivi intenzionato a consolidare ancora di più il secondo posto in classifica.

Probabili formazioni Verona - Milan

Per i pronostici Verona – Milan occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

VERONA (4-3-2-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar, Folorunsho; Suslov, Lazovic; Noslin.

Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar, Folorunsho; Suslov, Lazovic; Noslin. MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Calabria, Tomori, Gabbia/Thiaw, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders/Adli; Pulisic, Loftus Cheek, Leao; Giroud.

Confrontare le quote vincente della partita Verona – Milan permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il terzo attacco della Serie A

Con 52 gol segnati, quello del Milan, dopo Inter (irraggiungibile a 70) e Roma a 54, è il terzo miglior attacco del torneo. Con un Rafa Leao che ha finalmente trovato continuità anche in Coppa, la squadra di Stefano Pioli ha un reparto offensivo invidiabile. Contro un Verona che ha finora subìto 26 reti, i pronostici Verona - Milan prevedono la possibilità di assistere ad una gara ricca di reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,00 con bet365

Consolidare il secondo posto

Per il Milan, consolidare il secondo posto sarebbe un obiettivo importante, specialmente considerando la competizione agguerrita della Juventus, intenzionatissima a riprendersi la seconda piazza. Vincere contro il Verona al Bentegodi sarebbe fondamentale per mantenere una posizione solida in classifica e per proiettarsi verso gli obiettivi stagionali. E di fatto i pronostici Verona - Milan vedono i rossoneri come favoriti.

Scommessa 2; risultato esatto 1-3 Milan: 14,00 con Sisal

La certezza Giroud

Olivier Giroud è uno dei giocatori chiave del Milan e ha dimostrato in passato di poter essere decisivo nelle partite importanti. La sua esperienza e capacità di trovare il gol potrebbero essere cruciali contro il Verona. Per questo motivo, a detta dei pronostici Verona – Milan, il numero 9 francese è indicato come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3; Olivier Giroud marcatore nell’incontro: 2,62 con William Hill