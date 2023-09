I lettori troveranno in questa pagina i pronostici Verona - Atalanta con confronto quote, analisi delle squadre e consigli utili per scommettere.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Verona - Atalanta confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la sesta giornata di Serie A.

Lo stadio Bentegodi di Verona sarà teatro alle ore 18.30 di mercoledì 27 settembre, della sfida tra Verona e Atalanta. Gli scaligeri, che hanno conquistato un solo punto nelle ultime tre partite, ospiteranno i bergamaschi reduci dalla vittoria casalinga per 2 a 0 contro il Cagliari.

I nostri pronostici Verona - Atalanta

I nostri pronostici Verona - Atalanta bet365 Sisal William Hill Federico Bonazzoli segna nell’incontro 4.00 5.00 5.50 Verona in vantaggio alla fine del 1° tempo 4.50 4.60 4.50 Risultato esatto 0-2 Atalanta 8.50 9.50 8.00

Come scommettere su Verona - Atalanta: pronostico e analisi squadre

Baroni dovrebbe schierare Lazovic a destra, con Ngonge e Mboula alle spalle di Bonazzoli. Doig out. Duda e Hongla pronti nel reparto di centrocampo. Magnani, Hien e Dawidowicz pronti nel reparto difensivo a protezione di Montipò.

Gianpiero Gasperini dovrà fare a meno di Scamacca, infortunato. De Ketelaere e Koopmeiners sono pronti ad agire alle spalle di Lookman, favorito su Muriel. De Roon ed Ederson a centrocampo. Zappacosta e Ruggeri agiranno sulle fasce.

Probabili formazioni Verona - Atalanta

Per dei pronostici Verona - Atalanta vincenti, occorre conoscere le probabili formazioni delle due squadre. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara della sesta giornata di Serie A:

Verona (3-4-2-1) : Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Duda, Lazovic; Ngonge, Mboula; Bonazzoli.

: Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Duda, Lazovic; Ngonge, Mboula; Bonazzoli. Atalanta (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Lookman

Bonazzoli alla caccia del gol

Nella sfortunata sconfitta per 1 a 0 contro il Milan a San Siro, Federico Bonazzoli è andato vicino alla sua seconda rete in campionato grazie ad un’acrobatica girata. Dopo il gol all’esordio in campionato, nella prima giornata contro l’Empoli, il numero 99 non è ancora riuscito a ripetersi.

Partendo dal primo minuto contro gli orobici, il classe 97 bresciano farà di tutto per segnare il suo nome sul tabellino dei marcatori. Risulta infatti tra i favoriti dalle quote marcatori Verona - Atalanta.

Scommessa 1; Federico Bonazzoli segna nell’incontro: 4,00 con bet365

Un successo per restare nei piani alti

Dopo due successi consecutivi in Campionato, la squadra di Baroni ha raccolto solamente un punto nelle ultime tre giornate scivolando al decimo posto. Una vittoria contro l’Atalanta rimanderebbe gli scaligeri nei piani alti della classifica. Poco probabile secondo i pronostici Verona - Atalanta degli esperti, ma non impossibile.

Scommessa 2; Verona in vantaggio alla fine del 1° tempo: 4,60 con Sisal

Atalanta solida nonostante il turnover

Nonostante l’ampio turnover dovuto agli impegni ravvicinati, la formazione guidata di Gasperini non ha alcuna intenzione di perdere il treno Champions, e farà di tutto per portare a casa l’intera posta in palio. I nerazzurri risultano i favoriti dai pronostici Verona - Atalanta.

Scommessa 3; Risultato esatto 0-2 Atalanta: 8,00 con William Hill