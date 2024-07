In questo articolo i lettori troveranno i pronostici Venezuela - Canada per i quarti di finale di Copa America con analisi match e quote.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Venezuela – Canada, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match tra venezuelani e canadesi, con la vincente del match che se la dovrà vedere con una tra Argentina ed Ecuador in semifinale.

Proseguendo la lettura si troverà l’analisi del match valido per i quarti di finale di Copa America che avrà luogo all’AT&T Stadium di Arlington in Texas, alle ore 3:00 (ora italiana).

I nostri pronostici Venezuela – Canada

Il nostro pronostico Venezuela - Canada bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.37 2.30 2.37 Venezuela in vantaggio alla fine del 1° tempo 3.25 3.25 3.20 Risultato esatto 2-0 Venezuela 12.00 12.00 11.00

Come scommettere su Venezuela – Canada: analisi match e pronostici

Leggermente favorita la nazionale venezuelana rispetto ai nordamericani. La Vinotinto allenata dal tecnico argentino Fernando Batista, è passata ai quarti di finale a punteggio pieno, segnando 6 reti e subendone soltanto 1. Il Canada grazie ad un pareggio a reti inviolate all’ultima giornata contro il Cile, è riuscito a passare il turno estromettendo proprio i più quotati cileni dalla fase ad eliminazione diretta.

Probabili formazioni Venezuela - Canada

Per i pronostici Venezuela – Canada occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

VENEZUELA (4-2-3-1): Romo; Aramburu, Osorio, Angel, Gonzalez; Herrera, Martinez; Bello, Segovia, Machis; Rondon.

Romo; Aramburu, Osorio, Angel, Gonzalez; Herrera, Martinez; Bello, Segovia, Machis; Rondon. CANADA (4-2-3-1): Crepau; Johnston, Bombito, Cornelius, Davies; Osorio, Eustaquio; Laryea, David, Shaffelburg; Larin.

Confrontare le quote vincente della partita Venezuela – Canada permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il secondo miglior attacco del torneo

Con 6 gol fatti nella fase a gironi, quello della Vinotinto è il secondo miglior attacco del torneo a pari merito con quello della Colombia e di Panama, alle spalle dell’Uruguay. Proprio per questo motivo i pronostici Venezuela - Canada prevedono la possibilità di assistere ad un match ricco di reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,37 con bet365

Passare subito in vantaggio

Determinata a raggiungere le semifinali come le è successo soltanto nel 2011, la nazionale venezuelana secondo i pronostici potrebbe sbrigare la “pratica Canada” già nei primi 45 minuti, passando subito in vantaggio per poi provare ad amministrare il risultato.

Scommessa 2; Venezuela in vantaggio alla fine del 1° tempo: 3,25 con Sisal

La Vinotinto vuole la semifinale

I venezuelani non riescono a superare i quarti di finale di Copa America da ormai 13 anni. Contro il Canada potrebbero finalmente accedere al gotha delle migliori 4 del continente per provare poi a conquistare la finalissima di Miami giocandosi tutto contro una tra Ecuador e Argentina. Protagonisti di un ottimo girone di qualificazione che li ha visti estromettere il più quotato Messico dalla fase ad eliminazione diretta, gli uomini allenati da Fernando Batista, stando ai pronostici Venezuela - Canada, potrebbero superare facilmente i nordamericani.

Scommessa 3; risultato esatto 2-0 Venezuela: 11,00 con William Hill