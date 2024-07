Ecco i pronostici Uzbekistan - Spagna dei nostri esperti con un'anteprima delle quote e previsioni per questo incontro delle Olimpiadi di Parigi.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Uzbekistan - Spagna, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul primo match del gruppo C che avrà luogo al Parco dei Principi di Parigi mercoledì 24 luglio alle ore 15:00 tra spagnoli e uzbeki, con la roja olimpica che parte nettamente favorita.

I nostri pronostici Uzbekistan – Spagna

Il nostro pronostico Uzbekistan - Spagna bet365 Sisal William Hill Over 3.5 2.37 2.25 2.37 Risultato esatto 0-4 Spagna 11.00 12.50 11.00 Abel Ruiz primo marcatore dell’incontro 3.50 3.50 3.40

Come scommettere su Uzbekistan – Spagna: analisi match e pronostici

Strafavoriti gli spagnoli, che sono la terza candidata ufficiale alla vittoria finale dopo Francia e Argentina, con gli asiatici che, in un gruppo che vede anche Egitto e Repubblica Dominicana, sono destinati ad assumere il ruolo di comparsa in questi giochi olimpici.

Probabili formazioni Uzbekistan vs Spagna

Per i pronostici Uzbekistan – Spagna occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

UZBEKISTAN (4-2-2-2): Nazarov; Makhamadzonov, Davronov, Khamraliev, Mirsaidov; Ibrokhimov, Shamsiev; Erkinov, Odilov; Norchaev, Jurakuziev.

Nazarov; Makhamadzonov, Davronov, Khamraliev, Mirsaidov; Ibrokhimov, Shamsiev; Erkinov, Odilov; Norchaev, Jurakuziev. SPAGNA (4-4-2): Gardia; Tenas, Pubili, Garcia, Miranda; Turrientes, Barrios, Baena, Oroz; Ruiz, Lopez.

Confrontare le quote vincente della partita Uzbekistan – Spagna permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Una disparità troppo netta perché ci sia partita

A detta dei pronostici non ci sarà partita, troppo ampio il divario tra le due formazioni perché il match non possa concludersi con una vittoria netta da parte degli spagnoli con un risultato più che rotondo. I pronostici Uzbekistan - Spagna prevedono la possibilità di assistere a una partita ricca di reti, con l’incontro che potrebbe vedere la Spagna trionfare con più di 3 gol di scarto sugli uzbeki.

Scommessa 1; over 3.5: 2,37 con bet365

La Spagna vuole riportare l’oro in Europa

E’ dal 1992 che una squadra europea non vince l’oro olimpico. Furono proprio gli spagnoli a vincerlo alle olimpiadi organizzate a Barcellona, ma da allora nessun’altra squadra europea è riuscita a portare a casa la medaglia d’oro. Quest’anno sarà la Spagna a provarci, provando a imitare i successi della nazionale maggiore, fresca Campione d’ Europa ad Euro 2024.

Scommessa 2; risultato esatto 4-0 Spagna: 12,50 con Sisal

Abel Ruiz vuole trascinare la roja

Protagonista di una stagione strepitosa con il sorprendente Girona, l’attaccante spagnolo, insieme a Juan Miranda e Sergio Gomez, è uno dei tre “fuoriquota” della nazionale di Santi Denia. Il classe 2000 farà di tutto per trascinare le “furie rosse” alla vittoria anche del Torneo Olimpico e i pronostici Uzbekistan - Spagna lo indicano come uno dei probabili primi marcatori.

Scommessa 3; Abel Ruiz primo marcatore nell’incontro: 3,40 con William Hill