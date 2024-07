In questo articolo si possono trovare i pronostici Uruguay – Colombia, le quote dei bookmakers e l’analisi della semifinale di Copa America.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Uruguay – Colombia, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match tra La Celeste e Los Cafeteros, partita che avrà luogo alle ore 2:00 (ora italiana) dell’11 luglio al Bank of America Stadium di Charlotte, nel North Carolina, impianto che ospita anche le partite casalinghe della franchigia di football americano dei Carolina Panthers. Da un lato la nazionale di Bielsa che ha superato il favorito Brasile ai calci di rigore. Dall'altro tutto facile per i colombiani guidati da Nestor Lorenzo, che hanno travolto il Panama per 5 a 0.

I nostri pronostici Uruguay – Colombia

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Uruguay - Colombia bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.62 2.50 2.50 Risultato esatto 1-2 Colombia 12.00 12.00 11.00 Luis Diaz marcatore nell’incontro 3.50 3.75 4.20

Maggiori info, quote Uruguay - Colombia, pronostici e mercati sono consultabili sui portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori troveranno una più ampia panoramica sul mondo del betting visitando

la nostra pagina dedicata ai migliori siti scommesse online italiani

la nostra guida al codice promozionale Goldbet alla registrazione per ottenere un bonus benvenuto esclusivo.

Come scommettere su Uruguay – Colombia: analisi match e pronostici

Secondo i pronostici le due squadre se la giocano quasi alla pari, e gli esperti non escludono la possibilità che il match possa essere risolto ai calci di rigore.

Probabili formazioni Uruguay vs Colombia

Per i pronostici Uruguay – Colombia occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

URUGUAY (4-2-3-1): Rochet; Varela, Gimenez, Olivera, Vina; Valverde, Ugarte; Pellistri, De la Cruz, Araujo; Nunez.

Rochet; Varela, Gimenez, Olivera, Vina; Valverde, Ugarte; Pellistri, De la Cruz, Araujo; Nunez. COLOMBIA (4-2-3-1): Vargas; Munoz, Sanchez, Cuesta, Mojica; Rios, Lerma; J. Arias, Rodriguez, Diaz; Cordoba.

Confrontare le quote vincente della partita Uruguay – Colombia permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Giocarsela a viso aperto

Dopo aver dominato la fase a gironi terminando a punteggio pieno, l’Uruguay di Bielsa è dovuto ricorrere a rigori per buttare fuori dalla competizione una delle candidate alla vittoria finale. La partita contro la Colombia vedrà il confronto tra due tecnici argentini che hanno una grossa probabilità di incontrare la nazionale del loro paese in finale. Quella tra Uruguay e Colombia non è mai una gara banale, e per questo motivo gli esperti del settore prevedono per i loro pronostici Uruguay - Colombia un match ricco di reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,62 con bet365

La Colombia per conquistare la terza finale

Nella sua storia la nazionale colombiana ha conquistato la finale di Copa America soltanto per due volte. La prima volta fu nel 1975, quando fu sconfitta dal Perù per 1 a 0 nella finale-spareggio di Caracas, dato che la formula di allora prevedeva una gara di andata e una di ritorno. Los Cafeteros dovranno poi aspettare 26 anni per tornare in finale riuscendo questa volta a conquistare il trofeo continentale grazie ad un gol di Ivan Cordoba nella finalissima contro il Messico. Contro l’Uruguay i colombiani cercheranno di guadagnarsi l’accesso alla terza finale di Copa America della loro storia.

Scommessa 2; risultato esatto Uruguay – Colombia 1-2: 12,00 con Sisal

Luis Fernando Diaz vuole diventare il miglior marcatore della competizione

L’attaccante del Liverpool finora ha già segnato 4 reti e guida la classifica marcatori del torneo insieme agli argentini Leo Messi e Lautaro Martinez. Il numero 7 dei colombiani è andato a segno anche nella goleada contro Panama, e i pronostici Uruguay - Colombia lo indicano come uno dei probabili marcatori anche nella partita contro l’Uruguay.

Scommessa 3; Luis Diaz marcatore nell’incontro: 4,20 con William Hill