In questa pagina i lettori troveranno i nostri pronostici Udinese - Sassuolo, quote dei bookmaker e informazioni utili sul match di domenica.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Udinese – Sassuolo, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla partita tra i friulani e i neroverdi.

Lo stadio Bluenergy di Udine ospiterà il match tra Udinese e Sassuolo, partita valida per il sedicesimo turno di Serie A.

I nostri pronostici Udinese – Sassuolo

Il nostro pronostico Udinese - Sassuolo bet365 Sisal William Hill Sassuolo in vantaggio alla fine del 1° tempo 3.40 3.40 3.40 Risultato esatto 2-2 12.00 12.50 12.00 Lorenzo Lucca marcatore nell’incontro 3.10 3.25 3.00

Come scommettere su Udinese – Sassuolo: analisi match e pronostici

Entrambe le formazioni sono reduci da due sconfitte nella scorsa giornata. L’Udinese è stata travolta 4-0 dall’Inter capolista, mentre i neroverdi a Cagliari hanno perso per 2 a 1 venendo beffati all’ultimo secondo da una prodezza di Leonardo Pavoletti. C’è quindi voglia di riscatto per entrambe le squadre.

Probabili formazioni Udinese - Sassuolo

Per i pronostici Udinese – Sassuolo occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Perez, Kabasele, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra; Lucca

Silvestri; Perez, Kabasele, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra; Lucca SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen; Henrique, Boloca; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti

Dimenticare Cagliari

Il finale horror di Cagliari dev’essere dimenticato in fretta, e Berardi e soci lo sanno bene. Una sconfitta all’ultimo secondo utile è difficile da digerire, ma gli uomini di Dionisi dovranno fare tesoro di quanto buono siano riusciti a produrre in Sardegna. Determinati a risalire la china e ad allontanarsi sempre di più dalla zona calda della classifica, i neroverdi faranno di tutto per andare in vantaggio il prima possibile in casa dell’Udinese.

Scommessa 1; Sassuolo in vantaggio alla fine del 1° tempo: 3,40 con bet365

Due formazioni simili

Distanziate di soli 3 punti in campionato, le due formazioni presentano diverse analogie oltre alla posizione in classifica. Hanno entrambe delle difese che chiamarle facilmente perforabili è dire poco. Il Sassuolo ha finora subìto 28 reti contro le 25 dell’Udinese. Per questo motivo anche i pronostici Udinese – Sassuolo prevedono una gara ricca di gol al Bluenergy Stadium di Udine.

Scommessa 2; risultato esatto 2-2: 12,50 con Sisal

Fiducia a Lorenzo Lucca

Prima della debacle contro l’Inter capolista, nel precedente incontro Lorenzo Lucca aveva segnato la sua prima doppietta con la maglia dell’Udinese nello spettacolare 3 a 3 contro il Verona. Il giocatore, classe 2000 nato a Moncalieri, anche secondo i pronostici Udinese – Sassuolo, è uno dei probabili marcatori del match. Arrivato a luglio in prestito dal Pisa, il giovane attaccante contro il Sassuolo cercherà il suo quarto gol in campionato.

Scommessa 3; Lorenzo Lucca marcatore nell’incontro: 3,00 con William Hill