In questo articolo si possono trovare i pronostici Udinese-Lecce, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Udinese – Lecce, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Kosta Runjaic e quella allenata da Luca Gotti.

La partita, valevole per la settima giornata del campionato di Serie A, si disputerà sabato 5 ottobre alle 15:00 allo stadio Friuli.

I nostri pronostici Udinese-Lecce

Il nostro pronostico Udinese - Lecce bet365 Sisal William Hill over 3,5 3.75 3.25 3.50 Lorenzo Lucca primo marcatore 6.50 5.50 6.00 Vittoria Lecce 3.40 3.40 3.50

Come scommettere su Udinese – Lecce: analisi match e pronostici

L'Udinese vuole riprendere a correre dopo due sconfitte consecutive. I bianconeri, protagonisti di un avvio di stagione straordinario, devono fare i conti con l'orgoglio del Lecce di Mister Gotti, avversario diretto in ottica salvezza.

Le due squadre si affrontano a distanza di cinque mesi dall'ultima volta: lo scorso maggio, successo per 2-0 dei friulani con reti di Lucca e Samardzic. Per i bianconeri, tre punti fondamentali per conquistare la quota salvezza: adesso, però, la storia è diversa, il campionato è ancora tutto da vivere.

Probabili formazioni Udinese vs Lecce

Per i pronostici Udinese – Lecce occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

UDINESE (3-5-1-1): Okoye, Kabasele, Bijol, Touré; Ehizibue, Karlstrom, Lovric, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin; Lucca. Allenatore: Runjaic.

Okoye, Kabasele, Bijol, Touré; Ehizibue, Karlstrom, Lovric, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin; Lucca. Allenatore: Runjaic. LECCE (4-4-2): Falcone, Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Dorgu, Coulibaly, Banda; Rebic, Krstovic. Allenatore: Gotti

Confrontare le quote vincente della partita Udinese – Lecce permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Udinese e Lecce, le difese lasciano a desiderare: tanti gol in vista

Si sfidano due squadre dalle difese tutt'altro che insuperabili: l'Udinese ha fin qui subito 10 gol, il Lecce addirittura uno in più (peggio hanno fatto solo Atalanta e Parma). A questo dato bisogna aggiungere quello relativo all'attacco dei padroni di casa in tenuta bianconera, capaci di mettere fin qui a segno 9 gol, ben sei in più dei dirimpettai leccesi. Alla luce di questi numeri, secondo i nostri pronostici Udinese-Lecce è partita potenzialmente nel segno di almeno 4 gol. Per questo puntiamo sull'over 3,5.

Scommessa 1; over 3,5: 3,75 con bet365

Lorenzo Lucca sta vivendo la stagione della svolta

Il protagonista più atteso è lui, Lorenzo Lucca, l'attaccante su cui l'Udinese punta tantissimo per conquistare (almeno) una salvezza tranquilla. L'ex Pisa e Ajax sogna di vivere la stagione della definitiva consacrazione e i presupposti sembrano esserci tutti. Secondo i nostri pronostici, Udinese-Lecce sarà sbloccata da una rete (la sesta stagionale) del centravanti classe 2000.

Scommessa 2; Lorenzo Lucca primo marcatore: 5,50 con Sisal

Attenzione all’orgoglio di Krstovic e Rebic

L'Udinese è favorita (vittoria bancata intorno al 2,10), ma attenzione alle sorprese e all'orgoglio di un Lecce che non ha alcuna intenzione di perdere per strada punti salvezza importantissimi. Oltretutto, parliamo di una squadra capace di tenere testa al Milan per oltre mezz'ora (prima di un'amnesia durata cinque minuti) e di pareggiare contro avversarie difficili come Torino e Parma. L'impressione, così, è che i salentini - guidati da Krstovic e Rebic - possano veramente espugnare il Friuli.

Scommessa 3; vittoria Lecce: 3,50 con William Hill