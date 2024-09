In questo articolo si possono trovare i pronostici Udinese-Inter, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Udinese – Inter, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Kosta Runjaic e quella allenata da Simone Inzaghi.

La partita, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 15:00 di sabato 28 settembre allo stadio Friuli.

I nostri pronostici Udinese-Inter

Il nostro pronostico Udinese - Inter bet365 Betsson William Hill Doppia chance 1X 2.50 2.41 2.45 Florian Thauvin segna nell’incontro 6.50 4.50 4.25 Risultato esatto: 3-0 Inter 11.00 11.50 11.00

Come scommettere su Udinese – Inter: analisi match e pronostici

L’Inter viene da tre gare senza vittorie e già questa è una notizia. I nerazzurri sono chiamati al riscatto dopo la sconfitta nel derby con il Milan, ma devono vincere le resistenze di un Udinese che fin qui ha raccolto due punti in più (dieci contro gli otto della truppa di Inzaghi). La gara è di quelli dall'esito incerto, anche alla luce dell'imminente impegno in Champions League degli interisti (martedì contro la Stella Rossa).

Probabili formazioni Udinese vs Inter

Per i pronostici Udinese – Inter occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

UDINESE (3-4-2-1): Okoye, Kristensen, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Karlstrom, Lovric, Kamara; Thauvin, Brenner; Lucca. Allenatore: Runjaic.

Okoye, Kristensen, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Karlstrom, Lovric, Kamara; Thauvin, Brenner; Lucca. Allenatore: Runjaic. INTER (3-5-2): Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Mkhitaryan, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; L. Martinez, Thuram. Allenatore: S. Inzaghi

Confrontare le quote vincente della partita Udinese – Inter permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

L’Udinese è squadra difficile da affrontare: attenzione al colpaccio bianconero

Dopo la salvezza conquistata al fotofinish nella passata stagione, l’Udinese sta vivendo un avvio da incorniciare, come certificano il secondo posto in graduatoria e il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia (a dicembre la sfida proprio contro l'Inter). Dopo la netta sconfitta contro la Roma, i bianconeri vogliono tornare a fare punti per avvicinarsi sempre più alla quota salvezza: attenzione, così, alle quote e pronostici Udinese - Inter interessanti in ottica doppia chance, tra pareggio e vittoria della squadra di casa.

Scommessa 1; Doppia chance 1X: 2,50 con bet365

Thauvin sta vivendo una seconda giovinezza. E Deschamps lo osserva

Tutti aspettavano il figliol prodigo Alexis Sanchez e (in vista della seconda parte di stagione) il rientro dell’infortunato Deulofeu. Invece, l’uomo in più dell’Udinese è il fantasista transalpino Florian Thauvin, che dopo due anni anonimi sta letteralmente prendendo per mano la squadra. Per lui già 4 gol tra campionato e Coppa Italia e addirittura la pre-convocazione del ct Didier Deschamps in vista dei prossimi impegni della nazionale francese in Nations League. Insomma, un magic moment: un suo gol contro l’Inter non può essere escluso.

Scommessa 2; Florian Thauvin segna nell’incontro: 4,50 con Betsson

L’Inter è forte, ma serve una reazione d’orgoglio

La squadra di Simone Inzaghi è campione d’Italia, qualcosa vorrà pur dire. Siamo al cospetto di una compagine fortissima, addirittura più ricca di alternative di livello rispetto a quella che ha trionfato l’anno scorso. Contro l’Udinese serve dunque una prova d’orgoglio, magari nel segno di un Lautaro Martinez fin qui particolarmente deludente. Se in giornata, questa la nostra previsione ed i nostri pronostici Udinese - Inter, l’Inter ne può fare tre, senza subire nemmeno una rete.

Scommessa 3; risultato esatto 3-0 Inter: 11,00 con William Hill