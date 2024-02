In questo articolo si possono trovare i pronostici Udinese – Cagliari, quote dei bookmakers e analisi della partita di domenica 18 febbraio ore 15.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Udinese – Cagliari, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla partita di Udine, match valido per la 25esima giornata di Serie A.

Reduce da una prestigiosa vittoria sul campo della Juventus, l’Udinese ospita un Cagliari che viene da 4 sconfitte consecutive. La situazione dei sardi in classifica inizia ad essere preoccupante, anche se il Sassuolo quartultimo (ma con una partita in meno) dista soltanto 2 punti.

I nostri pronostici Udinese – Cagliari

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Udinese - Cagliari bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.07 1.95 1.90 Risultato esatto 2-0 Udinese 8.50 9.50 8.50 Udinese in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.60 2.60 2.45

Come scommettere su Udinese – Cagliari: analisi match e pronostici

Contro il Cagliari l’Udinese di Cioffi cerca la prima vittoria interna del 2024. L’ultimo successo dell’Udinese davanti ai suoi tifosi infatti risale al 3 a 0 contro il Bologna del 30 dicembre 2023.

Probabili formazioni Udinese - Cagliari

Per i pronostici Udinese – Cagliari occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Giannetti, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Pereyra/Thauvin; Lucca.

Okoye; Ferreira, Giannetti, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Pereyra/Thauvin; Lucca. CAGLIARI (3-5-1-1): Scuffet; Wieteska, Mina, Dossena; Nandez, Gaetano, Prati, Makoumbou, Azzi; Viola; Lapadula.

Confrontare le quote vincente della partita Udinese – Cagliari permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La terza peggior difesa

Contro la terza peggior difesa del campionato, l’Udinese, ancora a secco di vittorie davanti ai suoi tifosi da quando è cominciato il nuovo anno, può cercare un’importante vittoria. Vista la fragile retroguardia degli isolani, i pronostici Udinese – Cagliari prevedono la possibilità di assistere ad una gara ricca di reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,07 con bet365

Provare la prima fuga

Dopo alcuni risultati altalenanti, il successo in casa della Juventus ha portato ottimismo e fiducia nell’ambiente friulano. Contro il Cagliari l’Udinese inaugura la prima di tre sfide-salvezza che dopo i sardi la vedranno contrapposta al Genoa a Marassi e alla Salernitana tra le mura amiche del Bluenergy. Gabriele Cioffi spera di proseguire con i risultati utili e di raggiungere presto una tranquilla salvezza.

Scommessa 2; risultato esatto 2-0 Udinese: 9,50 con Sisal

Partire subito a razzo

Con un Cagliari in piena crisi di risultati, che non va a punti in campionato dallo scorso 14 gennaio quando si impose 2 a 1 contro il Bologna, l’Udinese può provare a sbrigare la pratica già nei primi 45 minuti e provare così ad allungare ancora di più sul gruppo delle ultime per poter navigare così in acque più tranquille. Ecco perché alcuni pronostici Udinese - Cagliari suggeriscono una vittoria già al primo tempo.

Scommessa 3; Udinese in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,45 con William Hill