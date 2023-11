In questo articolo si possono consultare i pronostici Torino - Sassuolo e confrontare le quote dei bookmaker online.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Torino – Sassuolo confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A.

Sarà la sfida tra Torino e Sassuolo la gara che chiude l’undicesima giornata di Serie A. Il match, previsto per le ore 20.45 di lunedì 6 novembre, metterà di fronte i granata allenati da Ivan Juric e i neroverdi guidati da Dionisi.

Ivan Juric (squalificato, in panchina con i neroverdi andrà Matteo Paro) recuperato Vlasic, potrebbe tornare a disposizione anche Soppy. Emergenza in difesa visti gli infortuni occorsi a Schuurs, Djdji e Sazonov, davanti a Milinkovic-Savic spazio a Vojvoda, Buongiorno e Rodriguez. Mediana con Linetty, Ricci e Gineitis, con Bellanova e Lazaro sulle corsie esterne. In avanti due tra Sanabria, Pellegri e Duvan Zapata.

Per il Sassuolo in porta Andrea Consigli e probabile difesa a 4 con Jeremy Toljan e Matias Viña sulle fasce, con Martin Erlic e Gian Marco Ferrari al centro. In mediana spazio a Daniel Boloca, con, al suo fianco, uno tra Uros Racic e Kristian Thorstvedt. In avanti conferma per Domenico Berardi nella formazione titolare insieme ad Armand Laurienté e uno tra Nedim Bajrami e Gregoire Defrel nei panni del trequartista. Per il ruolo di centravanti invece Andrea Pinamonti nettamente favorito.

I nostri pronostici Torino – Sassuolo

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

I nostri pronostici Torino - Sassuolo bet365 Sisal William Hill Duvan Zapata marcatore nell’incontro 2.87 2.75 2.90 Domenico Berardi marcatore nell’incontro 3.50 3.25 3.40 Risultato esatto 1-2 Sassuolo 12.00 12.50 11.00

Ulteriori quote e pronostici Torino - Sassuolo possono essere trovati sui portali ufficali dei bookmaker online. In più gli scommettitori che volesser saperne di più troveranno nella nostra guida un confronto delle migliori applicazioni di scommesse del momento. Nella pagina dedicata al codice bonus bwin, invece, tutte le info su questo operatore.

Probabili formazioni Torino – Sassuolo

Per un pronostico Torino - Sassuolo vincente è importante conoscere le probabili formazioni delle due squadre. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ricci, Gineitis, Lazaro; Sanabria, Pellegri.

Milinkovic-Savic; Vojvoda, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ricci, Gineitis, Lazaro; Sanabria, Pellegri. SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Viña; Boloca, Thorstvedt; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.

Confrontare le quote vincente della partita Torino – Sassuolo permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Fiducia per il colombiano

Duvan Zapata c’è e sta bene. Piano piano la sua condizione sta tornando su buoni livelli, e l’ha dimostrato anche in Coppa Italia contro il Frosinone. Uno dei pochi titolarissimi di questa squadra per Ivan Juric, l’attaccante colombiano spera presto di trovare il secondo gol in campionato. È favoritissimo dalle quote marcatore e dai pronostici Torino - Sassuolo.

Scommessa 1; Duvan Zapata marcatore nell’incontro: 2,87 con bet365

Cuore di capitano

Nonostante le interminabili voci di mercato, Domenico Berardi rimane sempre il capitano del Sassuolo. Autore finora di 5 reti in campionato, l’attaccante calabrese vuole scrivere il suo nome nel tabellino dei marcatori anche contro il Torino. Berardi è sempre tra cannonieri i favoriti, come si può vedere dalle quote marcatore Torino - Sassuolo.

Scommessa 2; Domenico Berardi marcatore nell’incontro: 3,25 con Sisal

La voglia del Sassuolo

Dopo aver avuto bisogno dei calci di rigore per imporsi sullo Spezia in Coppa Italia, il Sassuolo cerca una vittoria anche in campionato. I 3 punti in Serie A mancano alla squadra di Dionisi da più di un mese e contro il Torino faranno di tutto per regalare una vittoria ai propri tifosi. Chissà che il Sassuolo non riesca nell'impresa stravolgendo i pronostici Torino - Sassuolo.

Scommessa 3; risultato esatto 1-2 Sassuolo: 11,00 con William Hill