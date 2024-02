In questo articolo si possono trovare i pronostici Torino – Lecce, quote dei bookmakers e analisi della partita di venerdì 16 febbraio ore 19.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Torino – Lecce, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match tra le due formazioni, gara valida per il 25esimo turno di Serie A.

Una nuova giornata di Serie A comincia con la sfida tra le due formazioni allenate da Ivan Juric e Roberto D’Aversa che daranno il via così al 25esimo turno.

I nostri pronostici Torino – Lecce

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione.

Il nostro pronostico Torino - Lecce bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.35 2.25 2.00 Risultato esatto 2-0 Torino 7.00 7.50 6.50 Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.05 2.05 2.00

Come scommettere su Torino – Lecce: analisi match e pronostici

I granata sono reduci dal pareggio per 1 a 1 contro il Sassuolo, mentre il Lecce ha subìto una batosta al Dall’Ara perdendo per 4 a 0 contro il Bologna.

Probabili formazioni Torino - Lecce

Per i pronostici Torino – Lecce occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

TORINO (3-4-1-2) : Milinkovic Savic; Djidji, Sazonov, Lovato; Bellanova, Ilic, Linetty, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata.

: Milinkovic Savic; Djidji, Sazonov, Lovato; Bellanova, Ilic, Linetty, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Sansone.

Confrontare le quote vincente della partita Torino – Lecce permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Una difesa fragile

Con 11 reti incassate nelle ultime 4 partite, il Lecce allenato da Roberto D’Aversa di sicuro non sta attraversando un periodo felice nelle retrovie. Quinta peggior difesa del torneo, il Lecce concede troppo spesso spazio ai suoi avversari con l’estremo difensore Wladimiro Falcone costretto a fare gli straordinari in più di un’occasione durante questa stagione. Viste le premesse, i pronostici Torino – Lecce prevedono la possibilità di assistere ad una gara ricca di reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,35 con bet365

Il Toro per ritrovare la vittoria

Dopo aver conquistato una vittoria a Cagliari a fine gennaio, per il Torino sono arrivati due pareggi. Con ancora una gara da recuperare i granata hanno la possibilità di superare il Napoli al nono posto e mettere pressione ai partenopei. Contro il Lecce la squadra allenata da Ivan Juric cercherà di conquistare una vittoria davanti al proprio pubblico. E secondo i pronostici Torino - Lecce potrebbe riuscirci.

Scommessa 2; risultato esatto 2-0 Torino: 7,50 con Sisal

Il Lecce per un risultato utile

Al 13esimo posto con 24 punti in classifica, al Lecce serve assolutamente un risultato utile per mantenersi a una distanza di relativa sicurezza dal gruppone delle ultime. Reduci da una sonora batosta contro il Bologna, i salentini guidati da Roberto D’Aversa cercheranno di tornare in Puglia con almeno un pareggio.

Scommessa 3; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 4,50 con William Hill