In questo articolo si possono trovare i pronostici Torino – Lazio, quote dei bookmakers e analisi della partita di mercoledì 22 febbraio ore 20.45.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Torino – Lazio, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match tra granata e biancocelesti, recupero della 21esima giornata di Serie A.

Dopo aver battuto per 2 a 0 il Lecce, il Toro ospita una Lazio reduce dalla sconfitta interna per 2 a 1 contro il Bologna.

I nostri pronostici Torino – Lazio

Il nostro pronostico Torino - Lazio bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.70 2.60 2.62 Risultato esatto 2-1 Torino 10.00 11.00 10.00 Duvan Zapata marcatore nell’incontro 3.75 3.50 3.30

Come scommettere su Torino – Lazio: analisi match e pronostici

La gara tra le due formazioni mette in confronto due squadre a caccia di punti per l’Europa. Distanziate da un solo punto in classifica, con una vittoria i granata scavalcherebbero i capitolini piazzandosi – almeno temporaneamente – al settimo posto a ridosso della Roma.

Probabili formazioni Torino - Lazio

Per i pronostici Torino – Lazio occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata.

Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata. LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson.

Confrontare le quote vincente della partita Torino – Lazio permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Ambizioni europee

Entrambe le formazioni insidiano la Roma al sesto posto e con una vittoria metterebbero ancora più pressione ai giallorossi. Allenate da due tecnici con due idee di gioco non troppo differenti, Torino e Lazio potrebbero dare vita ad una partita spettacolare dal punto di vista delle occasioni. Per questo motivo i pronostici Torino – Lazio prevedono la possibilità di assistere ad un match nel quale si segneranno più di 2 reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,70 con bet365

Il fattore campo

Il Torino in campionato è stato sconfitto in casa soltanto dall’Inter capolista. Oltre i nerazzurri nessun’altra squadra ha fatto ritorno dall’Olimpico Grande Torino con 3 punti. L’Atalanta di Gasperini, in occasione della 14esima giornata, è tornata a Bergamo con una secca sconfitta per 3 a 0. I granata cercheranno quindi di sfruttare il fattore campo per trovare l’ennesima vittoria tra le mura amiche.

Scommessa 2; risultato esatto 2-1 Torino: 11,50 con Sisal

Duvan Zapata cerca l’ottava rete

Una sua rete all’81esimo contro il Lecce ha fissato il risultato sul 2 a 0 per i granata. L’attaccante colombiano vuole trovare la seconda rete consecutiva in campionato per rimpinguare ulteriormente il suo score. Un gol contro la Lazio permetterebbe a Duvan Zapata di raggiungere quota 8 in campionato, e per questo motivo i pronostici Torino – Lazio indicano il numero 91 granata come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3; Duvan Zapata marcatore nell’incontro: 2,90 con William Hill