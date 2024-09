In questo articolo si possono trovare i pronostici Torino-Lazio, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Torino – Lazio, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Paolo Vanoli e quella allenata da Marco Baroni.

La partita, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 12:30 di domenica 29 settembre allo stadio Grande Torino.

I nostri pronostici Torino - Lazio

Il nostro pronostico Torino - Lazio bet365 Sisal William Hill Vittoria Lazio 2.55 2.60 2.50 Mattia Zaccagni segna nell’incontro 4.50 5.50 4.25 Risultato esatto: 2-2 15.00 16.00 15.00

Come scommettere su Torino – Lazio: analisi match e pronostici

Il Torino sogna un'altra settimana da capolista, la Lazio cerca i tre punti per rilanciarsi in ottica Champions League. Questi gli obiettivi di granata e laziali in vista del delicato lunch match del sesto turno di A. Tutti i riflettori sono ovviamente sui padroni di casa, primi in graduatoria dopo cinque giornate (non succedeva da 47 anni, dalla 17esima giornata del campionato 1976-77). Gli uomini di Vanoli vogliono fare la storia e, allo stesso tempo, archiviare l'inaspettata eliminazione in Coppa Italia per mano dell'Empoli.

Fattori invertiti, invece, in casa Lazio: i biancocelesti vengono dal K.O. in campionato contro la Fiorentina (ora si trovano a -4 dallo stesso Torino) ma possono esultare per l'ottima prova in Coppa (tris al cospetto della Dinamo Kiev in Europa League).

Probabili formazioni Torino vs Lazio

Per i pronostici Torino – Lazio occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic, Vojvoda, Coco, Maripan; Lazaro, Ricci, Tameze, Ilic, Borna Sosa; Sanabria, Zapata. Allenatore: Vanoli.

Milinkovic-Savic, Vojvoda, Coco, Maripan; Lazaro, Ricci, Tameze, Ilic, Borna Sosa; Sanabria, Zapata. Allenatore: Vanoli. LAZIO (4-2-3-1): Provedel, Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Zaccagni, Dia, Isaksen; Castellanos. Allenatore: Baroni.

Confrontare le quote vincente della partita Torino – Lazio permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Torino - Lazio, varrà la legge del più forte?

La squadra di casa è prima, ma i favori dei pronostici Torino - Lazio sono con questi ultimi. Più basse, infatti, le quote per il successo biancoceleste: a contare, evidentemente, non è tanto la classifica, ma il tasso tecnico della squadra di Mister Baroni. Con un Castellanos in più e un Dia in forma clamorosa, ci accodiamo anche noi e puntiamo sulla vittoria di Alessio Romagnoli e compagni.

Scommessa 1; vittoria Lazio: 2,55 con bet365

Lazio, Zaccagni è l’uomo in più di questa Lazio

Dopo essere rimasto a secco il Europa League, il leader Mattia Zaccagni vuole il secondo gol stagionale. Con la numero 10 sulle spalle, quella che fino a poco fa è stata del fuoriclasse Luis Alberto, il talento romagnolo deve portare per mano una Lazio che può ambire alla qualificazione Champions.

Scommessa 2; Zaccagni segna durante l’incontro: 4,50 con Sisal

Torino e Lazio pronte a dare spettacolo: sarà 2-2?

A confronto due squadre che hanno subito tanto (cinque gol il Toro, addirittura otto reti incassate la Lazio) e che si sono fatte apprezzare in fase conclusiva (otto gol realizzati dai granata, uno in più dalla truppa di Baroni). Alla luce di questi dati, occhio alle quote per il risultato esatto e nello specifico per un 2-2 nel segno dello spettacolo secondo i nostri pronostici Torino - Lazio.

Scommessa 3; risultato esatto 2-2: 15,00 con William Hill