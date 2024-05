Pronostici Torino – Bologna e informazioni utili per scommettere: felsinei leggermente favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Torino – Bologna, le quote dei bookmakers e l’analisi della partita di venerdì 3 maggio ore 20:45.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Torino – Bologna, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul posticipo del venerdì tra granata e felsinei.

Torino e Bologna daranno il via alla 35esima giornata di Serie A, con i rossoblu leggermente favoriti sui padroni di casa.

I nostri pronostici Torino – Bologna

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Torino - Bologna bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.75 2.60 2.50 Risultato esatto 1-2 Bologna 11.00 12.00 12.00 Bologna in vantaggio alla fine del 1° tempo 3.60 3.50 3.20

Come scommettere su Torino – Bologna: analisi match e pronostici

Il Bologna, attualmente quarto a quota 63, è già sicuro di un posto in Europa per la prossima stagione. I rossoblù sognano la qualificazione in Champions e l'obiettivo resta possibile, con i felsinei che dopo la trasferta di Torino saranno impegnati a Napoli prima di ospitare la Juventus al Dall’Ara in occasione della penultima di campionato.

Probabili formazioni Torino - Bologna

Per i pronostici Torino – Bologna occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Lovato, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata.

Milinkovic-Savic; Lovato, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, El Azzouzi, Saelemaekers; Zirkzee.

Confrontare le quote vincente della partita Torino – Bologna permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Motivazioni diverse

Il Torino di Ivan Juric può ancora sperare in un piazzamento in Conference League, il Bologna vuole sigillare uno storico quarto posto che vorrebbe dire Champions League dalla prossima stagione. Motivazioni diverse in campo quelle dei due tecnici, e per questo motivo i pronostici Torino – Bologna prevedono una partita ricca di reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,75 con bet365

Il Bologna vuole andare in Champions League

Un successo proietterebbe il Bologna al terzo posto a discapito di una Juventus impegnata nel mai semplice posticipo domenicale all’Olimpico contro la Roma. Battendo il Torino i felsinei si porterebbero a quota 66, mettendo ancora più pressione ai bianconeri che giocheranno la difficile sfida contro i giallorossi. Alcuni pronostici Torino - Bologna danno la squadra in trasferta come favorita.

Scommessa 2; risultato esatto 1-2 Bologna: 12,00 con Sisal

La solidità della squadra di Thiago Motta

Probabilmente dopo l’Inter la squadra migliore vista quest’anno in Serie A, il Bologna partita dopo partita ha dimostrato sempre più solidità e compattezza. Con almeno un’eccellenza in ogni reparto, la squadra allenata da Thiago Motta vuole terminare in bellezza uno dei migliori campionati della sua storia conquistando una storica qualificazione per la Champions League. Contro il Torino i rossoblu proveranno a passare subito in vantaggio per provare a portare a casa la vittoria numero 18 in campionato. Probabile secondo i pronostici Torino - Bologna che la squadra in trasferta vada già in vantaggio al primo tempo.

Scommessa 3; Bologna in vantaggio alla fine del 1° tempo: 3,20 con William Hill