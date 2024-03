Pronostici Sporting Lisbona – Atalanta e informazioni utili per scommettere: lusitani favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Sporting Lisbona – Atalanta, quote dei bookmakers e analisi match di mercoledì 6 marzo ore 18.45.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Sporting Lisbona – Atalanta, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara d’andata valida per gli ottavi di Europa League.

Ottava sfida in assoluto tra portoghesi e bergamaschi nelle principali competizioni europee, con le statistiche che sorridono all’Atalanta, che ha già vinto in questo stadio lo scorso 5 ottobre quando si impose per 2 a 1 in occasione della seconda giornata del girone di qualificazione.

I nostri pronostici Sporting Lisbona – Atalanta

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Sporting Lisbona - Atalanta bet365 Sisal William Hill Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.25 2.20 2.15 Risultato esatto 1-1 7.00 6.75 6.00 Ademola Lookman marcatore dell’incontro 3.50 3.50 3.50

Come scommettere su Sporting Lisbona – Atalanta: analisi match e pronostici

Arriva probabilmente nel momento peggiore in assoluto dei nerazzurri la sfida di Europa League contro i biancoverdi. Reduci da 2 pesanti sconfitte in campionato contro Inter e Bologna, gli uomini di Gianpiero Gasperini devono provare a risollevarsi, magari tornando a Bergamo con un risultato utile.

Probabili formazioni Sporting Lisbona - Atalanta

Per i pronostici Sporting Lisbona – Atalanta occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

SPORTING LISBONA (3-4-3) : Israel; Quaresma, Matheus Reis, Coates; Esgaio, Bragança, Hjulmand, Santos; Edwards, Gyokeres, Gonçalves.

: Israel; Quaresma, Matheus Reis, Coates; Esgaio, Bragança, Hjulmand, Santos; Edwards, Gyokeres, Gonçalves. ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, De Ketelaere.

Confrontare le quote vincente della partita Sporting Lisbona – Atalanta permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

L’Atalanta per risollevarsi

Dopo due sconfitte consecutive l’Atalanta deve avere la forza di reagire e provare a raddrizzare il periodo no che sta attraversando. La formazione di Gasperini già sa come vincere a Lisbona, ed avere il vantaggio di giocarsi il ritorno in casa può permettere agli uomini di Gasperini di potersi accontentare anche di un pareggio. Non si può escludere un pareggio al primo tempo stando ai pronostici Sporting Lisbona - Atalanta.

Scommessa 1; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,25 con bet365

Un risultato utile

Uscire dall’Alvalade con un risultato utile. E’ questo l’obiettivo dell’Atalanta, impegnata in quest’ottavo di Europa League contro la capolista del campionato portoghese. Gli orobici, dopo aver perso lo scontro Champions contro il sorprendente Bologna di Thiago Motta, sono seriamente intenzionati a fare risultato in Portogallo.

Scommessa 2; risultato esatto 1-1: 6,75 con Sisal

Fiducia al nigeriano

Ultimo a mollare contro il Bologna, il numero 11 nigeriano contro i felsinei ha segnato il suo ottavo gol in campionato. L’attaccante dell’Atalanta ha il compito di risollevare i nerazzurri e gode della piena fiducia del suo allenatore. Per questo motivo i pronostici Sporting Lisbona – Atalanta, indicano Ademola Lookman come uno dei probabili marcatori dell’incontro.

Scommessa 3; Ademola Lookman marcatore dell’incontro: 3,50 con William Hill