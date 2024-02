In questo articolo si possono trovare i pronostici Sassuolo – Torino, quote dei bookmakers e analisi della partita di sabato 10 febbraio ore 20.45.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Sassuolo – Torino, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul posticipo serale che chiuderà il sabato calcistico. Incontro valido per la 24esima giornata di Serie A.

I nostri pronostici Sassuolo – Torino

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Sassuolo - Torino bet365 Sisal William Hill Sassuolo in vantaggio alla fine del 1° tempo 4.00 3.90 3.70 Risultato esatto 2-2 15.00 15.00 13.00 Duvan Zapata marcatore nell’incontro 3.25 3.00 2.80

Maggiori quote Sassuolo - Torino, pronostici e mercati possono essere trovati sui portali ufficiali degli operatori. In più una panoramica più ampia sul mondo del betting online può essere trovata consultando le nostre guide

ai migliori welcome bonus benvenuto del momento

al codice promo Eurobet esclusivo per ottenere un bonus benvenuto maggiorato.

Come scommettere su Sassuolo – Torino: analisi match e pronostici

Dopo aver perso il derby emiliano per 4 a 2 contro il Bologna, il Sassuolo ospita un Torino che non è riuscito ad andare oltre lo 0 a 0 con la Salernitana. In piena zona retrocessione ma con una partita da recuperare, i neroverdi hanno un disperato bisogno di punti.

Probabili formazioni Sassuolo - Torino

Per i pronostici Sassuolo – Torino occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Doig; Henrique, Boloca; Castillejo, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Alessio Dionisi.

Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Doig; Henrique, Boloca; Castillejo, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Alessio Dionisi. TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Lovato, Sazonov, Masina; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata.

Confrontare le quote vincente della partita Sassuolo – Torino permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Ritrovare la vittoria

Con una classifica che si fa sempre più preoccupante, i neroverdi allenati da Alessio Dionisi devono ritrovare le motivazioni giuste per provare a tirarsi fuori dalle torbide acque nelle quali navigano ormai da troppo tempo. Una vittoria contro il Torino darebbe un po’ di respiro alla squadra emiliana che ha anche un match da recuperare. Secondo i pronostici Sassuolo - Torino, potrebbe essere una partita ad armi pari.

Scommessa 1; Sassuolo in vantaggio alla fine del 1° tempo: 4,00 con bet365

Almeno un punto

Dopo la vittoria del 6 gennaio contro la Fiorentina, per il Sassuolo sono arrivate solo sconfitte. Contro un Torino ben saldo al decimo posto con in mente l’obiettivo Europa i neroverdi non avranno certamente vita facile ma cercheranno di conquistare almeno un punto. Per questo motivo i pronostici Sassuolo – Torino indicano il pareggio come uno dei risultati probabili.

Scommessa 2; risultato esatto 2-2: 15,00 con Sisal

Zapata cerca la sesta rete

Arrivato finora a 5 gol in campionato, contro il Sassuolo Duvan Zapata cercherà la sua sesta rete nel torneo. Nella vittoria di Cagliari, in occasione della partita del 26 gennaio scorso, è stato proprio il colombiano ad aprire le danze che poi hanno visto i granata trionfare per 2 a 1 in casa dei sardi. I pronostici Sassuolo – Torino prevedono Duvan Zapata come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3; Duvan Zapata marcatore nell’incontro: 2,80 con William Hill