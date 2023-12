In questa guida i lettori troveranno quote e pronostici Sassuolo - Roma con tutte le info e consigli utili per scommettere sul match di domenica.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Sassuolo – Roma confrontando le quote dei migliori bookmaker online e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A.

Match del tardo pomeriggio, 3 dicembre alle 18, quello che vedrà il Sassuolo ospitare i giallorossi allenati da Josè Mourinho. Entrambe le formazioni hanno vinto nell’ultimo turno di campionato. I padroni di casa cercano continuità, mentre la Roma vuole avvicinarsi al Milan terzo in classifica.

I nostri pronostici Sassuolo - Roma

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

I nostri pronostici Sassuolo - Roma bet365 Sisal William Hill Under 2.5 2.05 1.95 2.00 Romelu Lukaku marcatore nell’incontro 2.30 2.25 2.40 Risultato esatto 1-1 7.00 7.00 6.00

Come scommettere su Sassuolo – Roma: analisi match e pronostici

In attesa di Napoli – Inter, prevista al Maradona alle ore 20.45, con una vittoria i giallorossi supererebbero proprio i partenopei in classifica, piazzandosi al quarto posto alle spalle del Milan.

Ai neroverdi manca la vittoria in casa in campionato dal 4 a 2 inflitto alla Juventus a fine settembre. La squadra di Dionisi vuole conquistare il terzo risultato utile consecutivo, cercando di andare a punti contro i giallorossi.

Probabili formazioni Sassuolo - Roma

Per i pronostici Sassuolo – Roma occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Henrique, Boloca; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti

Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Henrique, Boloca; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

Confrontare le quote vincente della partita Sassuolo – Roma permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Una difesa da consolidare

Quello della Roma è il terzo miglior attacco della Serie A. Quella del Sassuolo, è la terza peggior difesa. Visti i presupposti ci si potrebbe aspettare, secondo i pronostici Sassuolo - Roma, un match ricco di reti. Tuttavia gli uomini di Dionisi, partita dopo partita, stanno cercando di subire meno gli avversari per cercare di avere un passivo meno pesante in classifica, e vogliono continuare a farlo anche nella partita contro la Roma.

Scommessa 1; under 2.5: 2,05 con bet365

Il belga tuttofare

Da goleador ad assist man, ci sono poche cose che Romelu Lukaku non è in grado di fare. Ritornato il leone di un tempo, il belga sta aiutando, grazie ai suoi gol e ai suoi suggerimenti per i compagni, la Roma a risalire in classifica. In questo match, stando alle quote marcatore Sassuolo - Roma, il gigante giallorosso farà di tutto per segnare il suo gol numero 7 in campionato.

Scommessa 2; Romelu Lukaku marcatore dell’incontro: 2,25 con Sisal

L’Europa League può essere logorante

Dopo le fatiche europee, la Roma può sicuramente accusare la stanchezza. Anche se questa stagione il Mapei Stadium è stato terra di conquista per diverse formazioni, il Sassuolo può approfittarne degli impegni ravvicinati dei giallorossi per provare a conquistare un risultato utile. Non si può escludere, secondo i pronostici Sassuolo - Roma degli esperti, un pareggio.

Scommessa 3; risultato esatto 1-1: 6,00 con William Hill