In questo articolo si possono trovare i pronostici Sassuolo – Genoa, quote dei bookmakers e l’analisi della partita di venerdì 22 dicembre ore 18.30.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Sassuolo – Genoa, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere su uno dei due match previsti per il tardo pomeriggio di venerdì 22 dicembre.

Sarà il Mapei Stadium di Reggio Emilia il teatro della sfida salvezza tra Genoa e Sassuolo. Le due squadre hanno 16 punti in classifica, e vogliono fare di tutto per allontanarsi dalla zona retrocessione.

I nostri pronostici Sassuolo – Genoa

Il nostro pronostico Sassuolo - Genoa bet365 Sisal William Hill Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.20 2.20 2.15 Risultato esatto 1-1 6.50 6.75 6.00 Domenico Berardi marcatore dell’incontro 3.40 3.00 2.75

Come scommettere su Sassuolo – Genoa: analisi match e pronostici

Entrambe sono reduci da due pareggi, curiosamente contro formazioni che hanno il bianco e nero come colori sociali. Il Genoa ha fermato sull’ 1 a 1 la Juventus a Marassi, mentre il Sassuolo ha pareggiato per 2 a 2 contro l’Udinese in Friuli.

Probabili formazioni Sassuolo - Genoa

Per i pronostici Sassuolo – Genoa occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari/Tressoldi, Pedersen; Henrique, Boloca; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari/Tressoldi, Pedersen; Henrique, Boloca; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Dragusin; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Haps/Vasquez; Gudmundsson, Messias.

Confrontare le quote vincente della partita Sassuolo – Genoa permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il carattere dei neroverdi

Sotto per 2 reti a zero contro l’Udinese, la squadra di Alessio Dionisi è riuscita a riportare il match in parità, anche grazie al sangue freddo di Domenico Berardi, che è stato capace di andare a segno per due volte dagli undici metri. Il Genoa di Alberto Gilardino, dopo aver strappato un pareggio alla Juventus affronta un Sassuolo intenzionato certamente a non subire la sua quinta sconfitta casalinga.

Scommessa 1; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,20 con bet365

Forze simili in campo

Entrambe le squadre occupano il sedicesimo posto in classifica, ed entrambe hanno collezionato 4 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte in campionato. I pronostici Sassuolo – Genoa, proprio per questo motivo, prevedono un probabile pareggio tra le due squadre gemelle di classifica.

Scommessa 2; risultato esatto 1-1: 6,75 con Sisal

Il momento del 10

Segnare due rigori consecutivi non è da tutti, ma Domenico Berardi non è tipo da lasciarsi schiacciare dalla tensione, essendo stato uno dei rigoristi che regalarono il Campionato Europeo all’Italia nella finale di Wembley del 2021. Dopo un periodo d’appannamento, il numero 10 originario di Cariati, è arrivato a 9 centri in campionato e, secondo i pronostici Sassuolo – Genoa, potrebbe tornare ad andare a segno davanti a suoi tifosi.

Scommessa 3; Domenico Berardi marcatore nell’incontro: 2,75 con William Hill