In questo articolo si troveranno i pronostici Sassuolo – Fiorentina, quote dei bookmakers e analisi della partita di sabato 6 gennaio alle ore 20.45.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Sassuolo – Fiorentina, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla prima trasferta del 2024 per la squadra viola.

Il Sassuolo ospiterà per la sua prima gara interna del 2024 una lanciatissima Fiorentina, fortemente intenzionata a consolidare il quarto posto in classifica.

I nostri pronostici Sassuolo – Fiorentina

Il nostro pronostico Sassuolo - Fiorentina bet365 Sisal William Hill Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.30 2.25 2.25 Risultato esatto 0-1 Fiorentina 9.50 10.00 9.00 Lucas Beltran marcatore dell’incontro 3.10 3.00 2.80

Come scommettere su Sassuolo – Fiorentina: analisi match e pronostici

Dopo essere stato eliminato in Coppa Italia ad opera dell’Atalanta, il Sassuolo è chiamato ad un’altra partita complicata contro i viola che, con una vittoria, insidierebbero ulteriormente il Milan terzo in classifica.

Probabili formazioni Sassuolo - Fiorentina

Per i pronostici Sassuolo – Fiorentina occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen; Matheus Henrique, Thorstvedt; Castillejo, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.

Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen; Matheus Henrique, Thorstvedt; Castillejo, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Beltran.

Confrontare le quote vincente della partita Sassuolo – Fiorentina permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Al Sassuolo servono punti

Pericolosamente ai margini della zona retrocessione, il Sassuolo non vince in campionato da fine settembre, quando i neroverdi espugnarono San Siro vincendo 2 a 1 contro l’Inter. A Reggio Emilia arriva la Fiorentina, di sicuro non un ospite comodo. I ragazzi di Dionisi faranno tuttavia il possibile per strappare un risultato utile alla squadra toscana.

Scommessa 1; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,30 con bet365

Un successo per mettere pressione al Diavolo

Con un successo i viola consoliderebbero ulteriormente il quarto posto mettendo pressione al Milan terzo in classifica. Protagonista di un eccellente girone di andata, la squadra di Italiano, reduce da 8 risultati utili consecutivi tra campionato e Conference League, è seriamente intenzionata a rimanere nel gruppo di testa per cercare di conquistare un posto nell’Europa che conta. Ecco perché molti pronostici Sassuolo - Fiorentina danno per favorita la squadra in trasferta.

Scommessa 2; risultato esatto 0-1 Fiorentina: 10,00 con Sisal

L’argentino a caccia del quarto gol in campionato

15 presenze e 3 gol in campionato per l’argentino finora. Il numero 9 della Fiorentina deve ancora ambientarsi al cento per cento alla Serie A, ma sta dimostrando partita dopo partita, duttilità e spirito di sacrificio. Acquisto più oneroso della storia dei gigliati, l’attaccante classe 2001 è arrivato alla Fiorentina nell’agosto del 2023 dopo aver vinto il campionato di Primera Divisiòn 2023 con gli argentini del River Plate. Autore finora di prestazioni convincenti, al numero 9 viola manca soltanto la continuità sotto porta e per questo motivi i pronostici Sassuolo – Fiorentina lo indicano come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3; Lucas Beltràn marcatore nell’incontro: 2,80 con William Hill