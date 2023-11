In questa pagina si potranno consultare i pronostici Salisburgo - Inter con confronto quote dei siti scommesse e informazioni utili sul match.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Salisburgo – Inter confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per il terzo turno di Uefa Champions League

Sarà la partita tra Red Bull Salisburgo e Inter, il match che chiuderà la quarta giornata delle italiane in Champions.

L’allenatore del Salisburgo Struber dovrà fare a meno di Piatkowski, Okoh, Wallner, Terzic, Omoregie, Kameri, Fernando e Koita. In dubbio invece Kjærgaard, che ha accusato un problema alla spalla ed era stato tra i migliori nel 4-2-3-1 schierato a Milano. Le prime indicazioni parlano di un ritorno al 4-3-1-2 che è il marchio di fabbrica del Salisburgo: Dedic e Ulmer terzini, con Solet e Pavlovic difensori centrali a protezione di Schlager. Sucic, Gourna-Douath e Capaldo andrebbero a comporre la linea mediana, confermato Gloukh sulla trequarti alle spalle di Roko Simic e Konaté.

Per Simone Inzaghi il primo cambio, obbligato, sarà in difesa: Darmian rileverà l'infortunato Pavard, andando ad affiancare Acerbi e Bastoni. Sulle corsie Dumfries e Carlos Augusto a sostituire Dimarco. Rotazioni anche a centrocampo, con Frattesi in pole per affiancare Calhanoglu e Mkhitaryan. In avanti possibile turno di riposo per Thuram, sin qui sempre impiegato. Giocherebbero così Sanchez e Lautaro.

I nostri pronostici Salisburgo – Inter

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

I nostri pronostici Salisburgo - Inter bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 0-1 Inter 8.00 7.00 7.00 Lautaro Martinez marcatore nell’incontro 2.20 2.25 1.85 Under 2.5 2.07 2.00 2.00

Altri pronostici Salisburgo - Inter, quote e mercati di scommessa possono essere trovati sui siti di betting uffficiali dei bookmaker online. Inoltre chi volesse saperne di più trovera nelle nostre pagine dedicate:

una guida ai nuovi siti per scommettere in Italia

una guida al codice promo Betaland, bonus e iniziative dell'operatore.

Probabili formazioni Salisburgo – Inter

Per dei pronostici Salisburgo - Inter accurati, bisogna analizzare le formazioni delle due squadre. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara.

RED BULL SALISBURGO (4-3-1-2) - Schlager; Dedic, Solet, Pavlovic, Ulmer; Capaldo, Gourna-Douath, Sucic; Gloukh; Simic, Konaté.

Schlager; Dedic, Solet, Pavlovic, Ulmer; Capaldo, Gourna-Douath, Sucic; Gloukh; Simic, Konaté. INTER (3-5-2) - Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Sanchez, Lautaro.

Confrontare le quote vincente della partita Red Bull Salisburgo – Inter permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

I nerazzurri per continuare a vincere

Nessuno, in trasferta, ha fatto meglio dei nerazzurri nei cinque principali campionati del Vecchio Continente. Aspetto che influenza per forza di cose i pronostici Salisburgo - Inter. Per dare un'idea della portata dei risultati esterni dell'Inter: Bayern Monaco, Bayer Leverkusen, Nizza e Girona hanno pareggiato una volta a testa, il Tottenham Hotspur e il Paris Saint-Germain due, il Manchester City ha già rimediato due sconfitte lontano dall’Etihad Stadium, mentre il Real Madrid ha fatto un mix con un k.o. e un pareggio.

Scommessa 1; risultato esatto 0-1 Inter: 8,00 con bet365

Cuore di capitano

Lautaro Martinez sta attraversando un periodo di forma straordinario. Il capitano dell’Inter è al primo posto nella classifica capocannonieri in Serie A ed è andato in gol anche nella vittoriosa trasferta contro l’Atalanta nell’ultima di campionato. Al Toro manca il gol in trasferta in Champions dal 20 settembre, quando fissò il risultato sull’1-1 contro la Real Sociedad, e contro il Salisburgo farà di tutto per segnare di nuovo. Motivo per cui è tra i favoritissimi dalle quote marcatore Salisburgo - Inter.

Scommessa 2; Lautaro Martinez marcatore nell’incontro: 2,25 con Sisal

La seconda miglior difesa

L’Inter può vantare la seconda miglior difesa del girone con soltanto 2 gol subìti. E anche questo è un aspetto che influenza non poco i pronostici Salisburgo - Inter. Nonostante quella di Salisburgo non sia una trasferta semplice, i nerazzurri potranno approfittare degli inevitabili spazi che gli avversari le concederanno per cercare di portare a casa un risultato utile.

Scommessa 3; under 2.5: 2,00 con William Hill