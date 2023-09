In questo articolo i lettori troveranno i pronostici Salernitana - Torino dei nostri esperti con confronto quote e consigli utili per le scommesse.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Salernitana - Torino confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la quarta giornata di Serie A.

Sfida tra granata quella che si giocherà allo Stadio Arechi di Salerno lunedì 18 settembre alle ore 18.30, primo dei due posticipi del Monday Night che chiuderanno effettivamente la quarta giornata di Serie A. I campani, reduci dalla sconfitta di Lecce, ospiteranno il Torino che, nell’ultima partita prima della sosta dovuta agli impegni delle nazionali, ha battuto per 1 a 0 il Genoa.

I nostri pronostici per Salernitana – Torino

I nostri pronostici Salernitana - Torino bet365 Sisal William Hill Antonio Candreva marcatore nell’incontro 5.00 4.50 5.00 Duvan Zapata marcatore nell’incontro 3.10 3.00 3.60 Risultato esatto 2-2 15.00 16.00 15.00

Come scommettere su Salernitana - Torino

Enttriamo nel vivo dei nostri pronostici Salernitana - Torino. Il tecnico Paulo Sousa, in assenza di Dìa, è pronto ad affidare l’attacco dei campani a Botheim, spalleggiato da Kastanos e Candreva. Pochi dubbi sugli altri titolari, dovrebbe recuperare Coulibaly ed essere confermato Mazzocchi sulla destra.

Per il Toro mister Juric dovrebbe confermare l’ormai consolidato terzetto difensivo. Sull’out di destra ci sarà Bellanova, con Lazaro spostato a sinistra dopo l’infortunio di Vojvoda. A centrocampo spazio ad Ilic. In avanti l’allenatore granata schiererà il neoacquisto Duvan Zapata supportato da due trequartisti come Vlasic e Radonjic.

Probabili formazioni Salernitana – Torino

Ecco gli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara della quarta giornata di Serie A:

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, L. Coulibaly, Legowski, Bradaric; Candreva, Kastanos; Botheim

Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, L. Coulibaly, Legowski, Bradaric; Candreva, Kastanos; Botheim TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic V.; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Radonjic, Vlasic; Zapata.

Confrontare le quote vincente della partita Salernitana – Torino permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Cuore di capitano

Antonio Candreva ha realizzato cinque gol contro il Torino in Serie A, solo contro Udinese (sei) e Inter (sette) conta più reti nella massima serie. Lunedì sera farà di tutto per aumentare il suo score confermando i pronostici Salernitana - Torino che lo vedono come probabile marcatore del match.

Scommessa 1: Antonio Candreva marcatore nell’incontro: 5,00 con bet365

Il colombiano vuole presentarsi bene

Passato non senza clamore dall’Atalanta al Torino in prestito, il colombiano Duvan Zapata vuole presentarsi al meglio ai suoi nuovi tifosi. Attaccante di peso con all’attivo 109 reti in serie A, il colombiano può essere il valore aggiunto per Mister Juric.

Scommessa 2: Duvan Zapata marcatore nell’incontro: 3,00 con Sisal

Difese friabili

Entrambe le formazioni non hanno certamente una difesa di ferro. Motivo per cui il goal non è quotato altissimo dai pronostici Salernitana - Torino. Il Toro ha finora subìto 4 gol segnandone 2, leggermente più prolifico l’attacco della Salernitana che però ha subìto un gol in più rispetto ai granata piemontesi.

Scommessa 3: risultato esatto 2-2: 15,00 con William Hill