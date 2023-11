In questo articolo i lettori troveranno i pronostici Salernitana - Napoli dei nostri esperti con un confronto quote dei siti scommesse.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Salernitana – Napoli confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A.

Derby tutto campano quello che si giocherà all’Arechi di Salerno sabato 4 novembre alle ore 15 quando i granata allenati da Filippo Inzaghi ospiteranno i campioni d’Italia.

Con 4 punti e dopo 10 partite la Salernitana è ancora a secco di vittorie. L’arrivo del nuovo tecnico, subentrato a Paulo Sousa dopo l’ottava giornata, ha raccolto fin qui un pareggio con il Cagliari e una sconfitta di misura a Marassi contro il Genoa. Tuttavia si sono visti miglioramenti nel gioco nella partita di Coppa Italia contro la Sampdoria, dove i granata hanno vinto per 4 a 0 guadagnandosi così gli ottavi di finale contro la Juventus.

Il Napoli si presenta all’Arechi dopo il 2-2 ottenuto in rimonta al Maradona contro il Milan. Quest’anno i partenopei stanno faticando più del previsto e dopo le prime 10 giornate si trovano in quinta posizione a -7 dall’Inter capolista. Nulla è perduto in ottica scudetto ma gli azzurri devono iniziare a concedere meno gol agli avversari. La retroguardia partenopea infatti fino ad oggi ha subìto 12 reti, decisamente troppe per una squadra chiamata a difendere lo scudetto.

I nostri pronostici Salernitana – Napoli

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

I nostri pronostici Salernitana - Napoli bet365 Sisal William Hill Under 2.5 2.35 2.20 4.00 Giacomo Raspadori marcatore nell’incontro 2.60 2.50 2.62 Risultato esatto 1-1 9.00 9.00 8.00

Probabili formazioni Salernitana – Napoli

Per dei pronostici Salernitana - Napoli vincenti, è fondamentale conoscere le probabili formazioni delle due squadre. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara.

Salernitana (4-3-2-1): Ochoa; Mazzocchi, Pirola, Daniliuc, Bradaric; Coulibaly, Maggiore, Castanos; Candreva, Cabral; Dia.

Ochoa; Mazzocchi, Pirola, Daniliuc, Bradaric; Coulibaly, Maggiore, Castanos; Candreva, Cabral; Dia. Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Confrontare le quote vincente della partita Salernitana – Napoli permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Problemi nelle retrovie

Entrambe le squadre hanno un problema in difesa. Gli azzurri concedono troppo agli avversari, i granata sono ultimi in classifica con la seconda peggior difesa della Serie A. Servirà un cambio di registro per entrambe le squadre, soprattutto per quanto riguarda la retroguardia. Potrebbe prospettarsi un match chiuso, come suggeriscono alcuni pronostici Salernitana - Napoli.

Scommessa 1; under 2.5: 2,35 con bet365

Fiducia a Raspadori

Con il rientro di Osimhen previsto per fine novembre, Jack Raspadori ha ancora un mese intero per dimostrare all’ambiente azzurro di essere stato un degno sostituto del nigeriano. Contro il Milan l’attaccante bolognese ha segnato la sua seconda rete in campionato e spera di ripetersi nel derby contro la Salernitana. Raspadori risulta tra i favoriti dalle quote marcatore Salernitana - Napoli.

Scommessa 2; Giacomo Raspadori marcatore nell’incontro: 2,50 con Sisal

La fiducia ritrovata dei granata

Una vittoria per 4 a 0 infonde sempre fiducia all’ambiente. La squadra allenata da Inzaghi deve partire dal trionfo in Coppa Italia contro la Sampdoria per cercare di fare risultato anche in campionato. Certamente il Napoli non arriva in un periodo particolarmente fortunato per i granata che tuttavia possono mettercela tutta per concedere pochissimo ai campioni d’Italia. Difficile che la squadra di Salerno possa battere il Napoli, ma non si può escludere un pareggio per i nostri pronostici Salernitana - Napoli.

Scommessa 3; risultato esatto 1-1: 8,00 con William Hill