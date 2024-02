Pronostici Salernitana – Monza e informazioni utili per scommettere: brianzoli favoriti per la vittoria in trasferta

In questo articolo si possono trovare i pronostici Salernitana – Monza, quote dei bookmakers e analisi del match di sabato 24 febbraio ore 18.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Salernitana – Monza, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul confronto tra le due formazioni, gara valida per il 26esimo turno di Serie A.

Dopo la batosta subita a San Siro, dove ha perso per 4 a 0 contro l’Inter capolista, la Salernitana di Fabio Liverani ospita un Monza galvanizzato dopo la vittoria per 4 a 2 nel “derby” contro il Milan.

I nostri pronostici Salernitana – Monza

Il nostro pronostico Salernitana - Monza bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.20 2.45 2.50 Risultato esatto 0-3 Monza 10.00 11.00 9.50 Monza in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.20 2.25 2.20

Come scommettere su Salernitana – Monza: analisi match e pronostici

Il Monza di Raffaele Palladino fa visita all’ultima della classe, in un match – almeno a detta dei bookmakers – dall’esito scontato.

Probabili formazioni Salernitana - Monza

Per i pronostici Salernitana – Monza occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

SALERNITANA (4-3-2-1) : Ochoa; Zanoli, Manolas, Pellegrino, Sambia; Maggiore, Coulibaly, Basic; Candreva; Dia, Weissman.

: Ochoa; Zanoli, Manolas, Pellegrino, Sambia; Maggiore, Coulibaly, Basic; Candreva; Dia, Weissman. MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Mota; V.Carboni, Colpani; Djuric.

Confrontare le quote vincente della partita Salernitana – Monza permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Un destino segnato

Se il Monza gioca contro la Salernitana come ha giocato contro il Milan, per Palladino sarà semplice come affondare un coltello caldo in un panetto di burro. Squadra completamente allo sbando, la formazione campana sembra inesorabilmente destinata alla retrocessione. Certamente contro l’Inter per Fabio Liverani si è trattato di un battesimo di fuoco ma i granata sono apparsi completamente svotati e senza idee. Il Monza sarà ospite di una formazione che vanta il triste primato di essere la seconda peggior difesa del torneo, per questo motivo i pronostici Salernitana – Monza prevedono la possibilità di assistere ad una gara ricca di reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,20 con bet365

Continuare a vincere

Vincere 4 a 2 contro il Milan metterebbe di buonumore chiunque, ed è sicuramente così per il Monza di Raffaele Palladino, che andrà a Salerno seriamente intenzionato a conquistare un’altra vittoria. I brianzoli vorranno approfittare del momento no dei granata per tornare a Monza con 3 preziosissimi punti.

Scommessa 2; risultato esatto 0-3 Monza: 11,00 con Sisal

Approfittare del momento critico dei campani

Il secondo avvicendamento stagionale sulla panchina della Salernitana ha sicuramente destabilizzato l’ambiente granata e il Monza di Raffaele Palladino potrà approfittare di questo momento di difficoltà per provare a conquistare la vittoria numero 9 in campionato.

Scommessa 3; Monza in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,20 con William Hill