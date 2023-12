In questo articolo i lettori troveranno i pronostici Salernitana - Milan, quote dei siti scommesse e consigli utili dei nostri esperti.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Salernitana – Milan, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sull’anticipo serale della 17esima giornata di Serie A che andrà in scena allo stadio Arechi di Salerno venerdì 22 dicembre alle ore 20.45.

La Salernitana fanalino di coda ospita un Milan intenzionato a stabilizzare ulteriormente la sua posizione in classifica.

I nostri pronostici Salernitana – Milan

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Salernitana - Milan bet365 Sisal William Hill Over 3.5 2.75 2.65 2.62 Risultato esatto 0-3 Milan 9.50 11.00 9.00 Rafael Leao marcatore dell’incontro 2.50 2.75 2.60

Ulteriori pronostici Salernitana - Milan, quote e mercati di scommessa possono essere trovati sui portali ufficiali dei bookmakers online. Inoltre i lettori che vogliano saperne di più sulle scommesse sportive online possono consultare:

la nostra guida ai migliori siti scommessa ADM in Italia

la nostra pagina dedicata al codice bonus Netbet ed eventuali bonus benvenuto dell'operatore.

Come scommettere su Salernitana – Milan: analisi match e pronostici

Partita dall’esito scontato, almeno sulla carta, con la Salernitana che viene da 3 sconfitte consecutive e che ha subìto 10 reti nelle ultime 4 partite mentre i rossoneri, dopo il convincente 3-0 di San Siro contro il Monza, vogliono ritrovare continuità nei risultati.

Probabili formazioni Salernitana - Milan

Per i pronostici Salernitana – Milan occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Legowski, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia.

Costil; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Legowski, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia. MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Simic, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

Confrontare le quote vincente della partita Salernitana – Milan permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La peggior difesa della Serie A

A meno che non si verifichi un miracolo sportivo nel girone di ritorno, la stagione della Salernitana sembra abbondantemente compromessa. La squadra con la peggior retroguardia del torneo ospita il secondo miglior attacco dopo quello dell’Inter capolista. Proprio per questo motivo i pronostici Salernitana – Milan prevedono una gara ricca di reti.

Scommessa 1; over 3.5: 2,75 con bet365

Il Milan per crederci ancora

Dopo l’eliminazione dalla Champions e dopo aver scoperto il suo avversario nei playoff di Europa League (il modesto Rennes al momento tredicesimo in Ligue 1), il Milan ha come obiettivo minimo stagionale la conquista di un posto nella massima competizione europea per l’annata 2024/25. Con l’Inter distante 9 lunghezze in campionato, le possibilità di lottare per il tricolore non sono moltissime, tuttavia gli uomini di Pioli non vogliono concedere un attimo di respiro ai cugini nerazzurri e cercheranno di mettergli ulteriore pressione vincendo la partita di Salerno.

Scommessa 2; risultato esatto 0-3 Milan: 11,00 con Sisal

Il momento del 10

3 gol in campionato sono decisamente un bottino misero per un giocatore del calibro di Rafa Leao. Ripresosi dall’infortunio, il numero 10 del Milan sta mettendo sempre più minuti nelle gambe e, anche secondo i pronostici Salernitana – Milan, ci sono buone probabilità che la friabile difesa dei campani gli conceda ampi spazi, permettendogli così di segnare finalmente il suo terzo gol in campionato.

Scommessa 3; Rafael Leao marcatore nell’incontro: 2,60 con William Hill