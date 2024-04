Pronostici Roma – Lazio e informazioni utili per scommettere: giallorossi leggermente favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Roma – Lazio, big match previsto sabato 6 aprile alle ore 18:00 allo stadio Olimpico di Roma.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Roma – Lazio, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul derby della Capitale, partita valida per il 31esimo turno di Serie A.

Motivazioni europee in campo in occasione della stracittadina romana. I giallorossi dopo il pareggio a reti bianche contro il Lecce non vogliono perdere ulteriori punti Champions, mentre la Lazio proverà a insidiare il sesto posto dell’Atalanta.

I nostri pronostici Roma – Lazio

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Roma - Lazio bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.10 2.00 2.05 Risultato esatto 3-1 Roma 19.00 19.00 17.00 Romelu Lukaku marcatore dell’incontro 3.00 2.75 3.00

Ulteriori quote e pronostici Roma - Lazio sono consultabili sulle piattaforme ufficiali degli operatori. Inoltre si potranno trovare interessanti info sulle scommesse sportive visitando

la nostra guida ai migliori bonus benvenuto scommesse disponibili al momento

la nostra pagina introduttiva al codice presentatore DaznBet alla registrazione, welcome bonus e tanto altro.

Quote maggiorate di oggi

Come scommettere su Roma – Lazio: analisi match e pronostici

Reduce da una vittoria allo scadere contro la Juventus, Igor Tudor cercherà di entrare definitivamente nel cuore dei tifosi biancocelesti provando a vincere la sua prima stracittadina. La Roma di Daniele De Rossi, dopo aver pareggiato a fatica contro il Lecce, e in vista di un altro “derby” in Europa League contro il Milan, non può permettersi passi falsi.

Probabili formazioni Roma - Lazio

Per i pronostici Roma – Lazio occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. LAZIO (3-4-2-1): Mandas, Casale, Romagnoli. Gila, Zaccagni, Cataldi, Guendozi, Marusic, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile.

Confrontare le quote vincente della partita Roma – Lazio permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Entrambe in corsa per l’Europa

Dopo il soporifero 0 a 0 dell’andata, gara capace di regalare più sbadigli che emozioni, per Roma e Lazio sono cambiate tante cose, a partire da chi le guida dalla panchina. Al posto di Josè Mourinho e Maurizio Sarri adesso sulla panchina giallorossa e biancoceleste siedono Daniele De Rossi e Igor Tudor, seriamente intenzionati a giocarsi tutto nel loro primo derby capitolino da allenatori. Anche per questo motivo i pronostici Roma – Lazio prevedono la possibilità di assistere ad una gara ricca di reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,10 con bet365

La Roma per premere sull’acceleratore

Le formazioni romane sono reduci da 2 risultati diversi. La Lazio è riuscita a battere la Juventus nei minuti finali all’Olimpico, mentre la Roma non è riuscita ad andare oltre lo 0 a 0 al Via del Mare contro il Lecce. Il recupero di due giocatori importantissimi come Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini può permettere a Daniele De Rossi di schierare la migliore Roma e di provare così a vincere il suo primo derby da allenatore.

Scommessa 2; risultato esatto 3-1 Roma: 19,00 con Sisal

Lukaku per trovare il suo primo gol nel derby

Arrivato a 10 reti in Serie A finora con la maglia della Roma, Romelu Lukaku sogna un gol nel derby che possa regalare alla sua squadra le speranze di conquistare un posto in Champions League per la prossima stagione. Vista l’importanza del match, i pronostici Roma – Lazio indicano il gigante belga come uno dei probabili marcatori dell’incontro.

Scommessa 3; Romelu Lukaku marcatore nell’incontro: 3,00 con William Hill