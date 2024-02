In questo articolo si possono trovare i pronostici Roma – Inter, quote dei bookmakers e l’analisi della partita di sabato 10 febbraio ore 18.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Roma – Inter, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul big match previsto all’Olimpico, dove si sfideranno la Roma di Daniele De Rossi e l’Inter di Simone Inzaghi.

Prima vera sfida per Daniele De Rossi da quando è sulla panchina della Roma. All’Olimpico arriva la prima della classe, e l’esito del match misurerà le ambizioni dei giallorossi allenati dall’ex centrocampista.

I nostri pronostici Roma – Inter

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Roma - Inter bet365 Sisal William Hill Lautaro Martinez marcatore dell’incontro 2.87 2.75 2.25 Risultato esatto 0-2 Inter 8.50 8.75 8.00 Inter in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.60 2.55 2.60

Ulteriori quote Roma - Inter, pronostico e mercati di scommessa possono essere trovati sui siti scommesse online ufficiali. In più i giocatori che volessero maggiori info sul mondo delle scommesse possono

visitare la nostra pagina dedicata ai top siti scommesse con bonus senza deposito

consultare la nostra guida al codice promozionale Snai per ottenere il bonus benvenuto Gold.

Come scommettere su Roma – Inter: analisi match e pronostici

Dopo la vittoria nello scontro diretto contro la Juventus, l’Inter ha la possibilità di allungare ulteriormente sugli inseguitori. La Roma, dopo aver giocato contro le ultime 3 classificate si trova ad ospitare la capolista Inter, nel primo vero big match per Daniele De Rossi.

Probabili formazioni Roma - Inter

Per i pronostici Roma – Inter occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy

Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Confrontare le quote vincente della partita Roma – Inter permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

C’è solo un capitano

Contro la Juventus, il Toro non è andato in gol, e vorrà sicuramente rifarsi all’Olimpico, dove avrà di fronte il suo ex compagno di squadra Romelu Lukaku. All’andata segnò Marcus Thuram, con il gigante belga che non fu capace neanche di un tiro in porta in quello che era il suo vecchio stadio. Lautaro Martinez, ad una rete dalle 20 segnature in campionato, a detta dei pronostici Roma – Inter, risulta essere uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 1; Lautaro Martinez marcatore dell’incontro: 2,87 con bet365

Provare la prima fuga

Con la Juventus impegnata nel Monday night match contro l’Udinese il 12 febbraio, e con una gara ancora da recuperare, l’Inter di Simone Inzaghi può tentare la sua prima mini fuga cercando di sbancare l’Olimpico. I giallorossi vengono da 3 vittorie consecutive, ma la capolista è di un'altra pasta, e vorrà dimostrarlo conquistando 3 preziosissimi punti a casa della Roma. I pronostici Roma - Inter vedono anche in questa partita i nerazzurri come favoriti.

Scommessa 2; risultato esatto 0-2 Inter: 8,75 con Sisal

Partire subito a razzo

Con la Champions ormai alle porte, i nerazzurri vogliono accumulare un rassicurante bottino in modo da potersi permettere anche di perdere qualche punto nelle prossime settimane senza per questo perdere la testa del torneo. E secondo i pronostici Roma - Inter potrebbero riuscirci. Contro la Roma partiranno da favoriti, e cercheranno di sbrigare la pratica già nei primi 45 minuti.

Scommessa 3; Inter in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,60 con William Hill