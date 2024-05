Pronostici Roma – Bayer Leverkusen e informazioni utili per scommettere: tedeschi favoriti secondo i bookmakers

In questo articolo si possono trovare i pronostici Roma – Bayer Leverkusen, quote bookmakers e analisi della partita di giovedì 2 maggio ore 21:00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Roma – Bayer Leverkusen, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara d’andata delle semifinali di Uefa Europa League.

Si giocherà allo stadio Olimpico di Roma la gara più importante della stagione per i capitolini allenati da Daniele De Rossi, che ospitano l’ancora imbattuto Bayer Leverkusen fresco vincitore del campionato tedesco.

I nostri pronostici Roma – Bayer Leverkusen

Il nostro pronostico Roma - Bayer Leverkusen bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.00 1.90 1.90 Risultato esatto 2-1 Roma 12.00 12.50 12.00 Paulo Dybala marcatore dell’incontro 4.50 4.00 3.80

Come scommettere su Roma – Bayer Leverkusen: analisi match e pronostici

Ancora in corsa per un posto in Champions League per la prossima stagione, per poter conquistare la finale di Dublino i giallorossi dovranno compiere una mezza impresa contro la squadra tedesca che non conosce il significato della parola sconfitta.

Probabili formazioni Roma - Bayer Leverkusen

Per i pronostici Roma – Bayer Leverkusen occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Abraham, El Shaarawy.

Svilar; Karsdorp, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Abraham, El Shaarawy. BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Kovar; Stanisic, Tah, Tapsoba; Frimpong, Xhaka, Palacios, Grimaldo; Adli, Boniface, Wirtz.

Confrontare le quote vincente della partita Roma – Bayer Leverkusen permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Giocarsela senza paura

Dopo aver battuto il Milan che partiva da favorito nella doppia sfida contro i giallorossi, la Roma avrà di fronte un’altra squadra i cui colori sociali sono il rosso ed il nero. Gli uomini allenati da Daniele De Rossi partono sfavoriti dai pronostici Roma - Bayer Leverkusen anche in questa sfida, ma cercheranno di dare poco peso a previsioni e statistiche, e per questo motivo potremmo assistere a una gara ricca di reti con occasioni da una parte e dall’altra.

Scommessa 1; over 2.5: 2,00 con bet365

De Rossi per interrompere la striscia positiva dei tedeschi

Da qualche anno tornata a calcare i palcoscenici europei, la formazione allenata da Xabi Alonso potrebbe mettere in campo l’entusiasmo della Bundesliga appena conquistata per cercare di avere ragione sui giallorossi. Giocare all’Olimpico tuttavia non è mai semplice, e i giallorossi potrebbero approfittare della spinta del pubblico di casa per provare ad interrompere la striscia positiva dei tedeschi, ancora a zero sconfitte per quanto riguarda la stagione in corso.

Scommessa 2; risultato esatto 2-1 Roma: 12,50 con Sisal

Dybala vuole segnare ancora

Ritornato al gol in campionato in occasione del rigore segnato contro il Napoli nella sfida terminata 2 a 2 al Maradona, il numero 21 giallorosso vuole scrivere il suo nome sul tabellino dei marcatori anche contro il Bayer Leverkusen. Autore finora di 2 gol e 1 assist in Europa League, i pronostici Roma – Bayer Leverkusen indicano il giocatore argentino come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3; Olivier Giroud marcatore dell’incontro: 3,80 con William Hill