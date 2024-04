Pronostici Real Madrid – Manchester City e informazioni utili per scommettere: City leggermente favorito

In questo articolo si possono trovare i pronostici Real Madrid – Manchester City, le quote dei bookmakers e analisi del big match di martedì 9 aprile.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Real Madrid – Manchester City, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara d’andata dei quarti di finale di Champions League.

Match di cartello quello che andrà in scena al Santiago Bernabeu, dove si affronteranno due delle candidate principali alla vittoria finale. Dopo aver superato ai quarti di finale rispettivamente Lipsia e Copenaghen, Carlo Ancelotti e Pep Guardiola metteranno in campo la loro migliore formazione per conquistare un posto nelle semifinali.

I nostri pronostici Real Madrid – Manchester City

Il nostro pronostico Real Madrid - Manchester City bet365 Sisal William Hill Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.25 2.20 2.25 Risultato esatto 2-1 Real Madrid 10.00 10.50 10.00 Erling Haaland marcatore dell’incontro 2.37 2.37 2.25

Come scommettere su Real Madrid – Manchester City: analisi match e pronostici

Lanciato verso l’ennesima vittoria della Liga spagnola, il Real Madrid accarezza il sogno di riuscire a conquistare la “decimoquinta” Champions League. Davanti a sé troverà i citizens campioni in carica, per nulla intenzionati a cedere il passo ai “blancos”.

Probabili formazioni Real Madrid - Manchester City

Per i pronostici Real Madrid – Manchester City occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Kroos, Valverde, Camavinga; Bellingham; Vinicius, Rodrygo.

Lunin; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Kroos, Valverde, Camavinga; Bellingham; Vinicius, Rodrygo. MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Lewis, Akanji, Dias, Gvardiol; Rodri, Kovacic; Nunes, Alvarez, Boob; Haaland.

Confrontare le quote vincente della partita Real Madrid – Manchester City permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il City punta tutto sull’Etihad

L’allenatore catalano Pep Guardiola proverà a strappare almeno un pareggio in casa del Real Madrid per giocarsi poi il tutto per tutto tra le mura amiche dell’Ethiad Stadium di Manchester.

Non sarà sicuramente semplice contro la formazione allenata da Carlo Ancelotti, come suggeriscono i pronostici Real Madrid - Manchester City, ma i campioni in carica ce la metteranno tutta per tornare in Inghilterra almeno con un pareggio.

Scommessa 1; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,25 con bet365

Puntare alla finale

D’ora in poi le partite in Champions League saranno tutte complicate, e quelli del Real Madrid lo sanno bene. Archiviata la pratica Lipsia, il Real Madrid avrà bisogno di tutte le sue energie per provare ad arrivare in fondo alla massima competizione europea. Contro il Manchester City servirà la gara perfetta, per poter avere poi l’opportunità di giocarsi le semifinali con una tra Arsenal e Bayern Monaco.

Scommessa 2; risultato esatto 2-1 Real Madrid: 10,50 con Sisal

La certezza Haaland

Capocannoniere della competizione con 6 reti insieme a Kylian Mbappè, il gigante norvegese cercherà di districarsi dalla gabbia che Carlo Ancelotti preparerà per lui al Santiago Bernabeu. Il numero 9 del City farà di tutto per andare a segno in casa delle merengues, ed anche per questo è indicato dai pronostici Real Madrid – Manchester City come uno dei probabili marcatori dell’incontro.

Scommessa 3; Erling Haaland marcatore dell’incontro: 2,25 con William Hill