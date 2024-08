In questo articolo si possono trovare i pronostici Real Betis – Kryvbas, le quote dei bookmakers e l’analisi della partita.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Real Betis – Kryvbas, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara. Il Betis nella gara d’andata ha avuto la meglio per due reti a zero.

L’incontro tra il Real Betis e il Krybas è in programma giovedì 29 agosto alle 21:00 allo stadio Benito Villamarin.

I nostri pronostici Real Betis – Kryvbas

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione.

Il nostro pronostico Real Betis - Kryvbas bet365 Sisal William Hill Primo tempo over 1,5 2.20 2.10 2.90 Risultato esatto 3-0 Real Betis 7.00 6.50 7.00 Over 3,5 2.20 2.15 2.10

Come scommettere su Real Betis – Kryvbas: analisi match e pronostici

Il Real Betis nelle prime due gare di campionato ha conquistato altrettanti pareggi. Nel mezzo delle due sfide della Liga la convincente vittoria contro il Krybas nell’andata dei play-off di Conference League. La squadra di Pellegrini vuole ottenere il pass per la terza competizione europea per poi puntare ad arrivare il più lontano possibile. Tra il Betis e la fase a gironi della Conference League 2024/25 c’è il Krybas.

Probabili formazioni Real Betis vs Kryvbas

Per i pronostici Real Betis – Kryvbas occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

REAL BETIS (4-2-3-1): Rui Silva; Sabaly, Bartra, Llorente, Perraud; Carvalho, Roca; Fornals, Fekir, Juanmi; Ruibal. Allenatore: Pellegrini.

Rui Silva; Sabaly, Bartra, Llorente, Perraud; Carvalho, Roca; Fornals, Fekir, Juanmi; Ruibal. Allenatore: Pellegrini. KRYVBAS (4-2-3-1): Klischchuk; Ponedelnik, Romanchuk, Stetskov, Dibango; Bizimana, Vakulko; Kuzyk, Lunyov, Mykytyshyn; Adu. Allenatore: Vernydub.

Confrontare le quote vincente della partita Real Betis – Kryvbas permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il Real Betis proverà a partire subito forte

La squadra di Pellegrini ha già messo una seria ipoteca sulla qualificazione e ora l’obiettivo è non correre rischi inutili e provare ad ottenere il pass per la fase a gironi con il minimo sforzo. Il Betis scenderà in campo con l’intento di chiudere ogni discorso già nella prima frazione di gioco stando ai pronostici Real Betis - Kryvbas.

Scommessa 1; over 1,5 primo tempo: 2,20 con bet365

Gli andalusi vogliono vincere anche la sfida di ritorno

Il Real Betis non è ancora riuscito a sbloccarsi in campionato, ma non ha fallito l’appuntamento con il primo impegno europeo della stagione. Secondo i pronostici scommesse la squadra di Pellegrini vincerà anche la gara di ritorno contro il Kryvbas e lo farà in modo convincente. Il divario tecnico tra le due squadre è fin troppo evidente.

Scommessa 2; risultato esatto 3-0 Real Betis: 6.50 con Sisal

Una sfida con tanti goal

Il Betis ha già dimostrato nella partita di andata di poter segnare in qualsiasi momento e secondo gli esperti, con il supporto dei propri tifosi e considerato che il Kryvbas sarà costretto a sbilanciarsi per tentare una disperata rimonta, nella gara di ritorno potrebbe segnare ancora più goal rispetto alla sfida della settimana scorsa. Il Kryvbas dal canto suo farà il possibile per andare in rete e riaccendere le speranze qualificazione.

Scommessa 3; over 3,5: 2,10 con William Hill