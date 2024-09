In questo articolo si possono trovare i pronostici Parma-Cagliari, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Parma – Cagliari, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Fabio Pecchia e quella allenata da Davide Nicola.

La partita, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 20:45 di lunedì 30 settembre allo Stadio Ennio Tardini.

Quote maggiorate di oggi

I nostri pronostici Parma - Cagliari

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Parma - Cagliari bet365 Sisal William Hill Pareggio 3.60 3.50 3.60 Parziale/Finale Pareggio/Parma 5,50 5,50 5,50 Risultato esatto: 3-2 Parma 23.00 25.00 21.00

Altre quote Parma - Cagliari, pronostici e mercati sono disponibili sui siti scommesse online. Inoltre gli appassionati di scommesse sportive potranno avere una più ampia panoramica sul mondo del betting visitando

la nostra pagina dedicata a quote e pronostici vincente Scudetto

la nostra guida al codice bonus bet365, iscrizione e offerte per i nuovi clienti.

Come scommettere su Parma – Cagliari: analisi match e pronostici

Parma e Cagliari hanno bisogno di punti salvezza. Gli emiliani stanno vivendo un momento di flessione, dopo un avvio di campionato esaltante: gli uomini di Fabio Pecchia devono rialzarsi dopo le due sconfitte (rocambolesche) contro Napoli e Udinese e il pareggio in rimonta in casa del Lecce.

Dal canto suo, il Cagliari se la passa decisamente peggio. Solo due punti per i sardi, reduci da tre sconfitte consecutive in campionato: non preoccupano tanto i quattro gol subiti contro il Napoli (risultato forse troppo largo), ma i due K.O. contro concorrenti dirette in chiave salvezza come Lecce ed Empoli.

Probabili formazioni Parma vs Cagliari

Per i pronostici Parma – Cagliari occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Osorio, Balogh, Coulibaly; Hernani, Keita; Man, Bernabé, Mihaila; Bonny. Allenatore: Pecchia.

Suzuki; Delprato, Osorio, Balogh, Coulibaly; Hernani, Keita; Man, Bernabé, Mihaila; Bonny. Allenatore: Pecchia. CAGLIARI (3-4-1-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Deiola, Marin, Augello; Gaetano; Luvumbo, Piccoli. Allenatore: Nicola.

Confrontare le quote vincente della partita Parma – Cagliari permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Ancora un pareggio per emiliani e sardi?

La paura di perdere potrebbe condizionare la sfida tra Parma e Cagliari. Entrambe le squadre hanno collezionato due "x" da inizio campionato e potrebbero accontentarsi: discorso, questo, che vale soprattutto per un Cagliari che deve muovere la classifica dopo tre sconfitte di fila e la recente vittoria (in linea con le aspettative) contro la Cremonese in Coppa Italia.

Scommessa 1; Pareggio 3,60 con bet365

Gara che si preannuncia equilibrata, ma il Parma ha qualcosa in più

Il Parma recrimina per qualche punto perso per strada. Attenzione, allora, alla voglia di rivalsa degli emiliani, che possono fare leva su un undici di assoluto spessore. Parliamo, oltretutto, di una squadra che propone elementi interessantissimi come il campione olimpico Bernabé e il duo tutto rumeno composto da Man e Mihaila. L’impressione è che la gara sarà combattuta ed equilibrata, ma alla fine la spunterà il Parma. Il nostro pronostico: primo tempo chiuso sul pareggio e vittoria finale di Suzuki e compagni.

Scommessa 2; Parziale/Finale Pareggio/Parma: 5,50 con Sisal

Occhio al risultato: al Tardini potrebbe esserci una valanga di gol

Il Parma ha fin qui realizzato 8 gol, subendone 9. Malissimo il Cagliari, che invece di reti ne ha incassate 8, realizzandone solo una. Per questo, alla luce di una difesa sarda che fa acqua da tutte le parti, il Parma potrebbe avere vita facile e chiudere il match a quota tre gol. Allo stesso tempo, però, occhio alla reazione dell'attacco cagliaritano, soprattutto nella ripresa con i subentranti Lapadula (decisivo in Coppa Italia) e Pavoletti.

Scommessa 3; risultato esatto 3-2 Parma: 21,00 con William Hill