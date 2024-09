In questo articolo si possono trovare i pronostici Newcastle-Manchester City, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Newcastle – Manchester City, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Eddie Howe e quella guidata da Pep Guardiola.

La partita, valevole per la sesta giornata di Premier League, si disputerà alle 13:30 di sabato 28 settembre all’Etihad Stadium.

I nostri pronostici Newcastle - Manchester City

Il nostro pronostico Newcastle - Manchester City bet365 Sisal William Hill Harvey Barnes segna nell’incontro 5.00 4.00 3.60 Risultato esatto 3-1 Manchester City 13.00 12.00 11.00 Parziale/Secondo tempo Newcastle/City 19.00 19.00 19.00

Come scommettere su Newcastle – Manchester City: analisi match e pronostici

Il Newcastle sogna il colpaccio contro i campioni in carica del Manchester City: i bianconeri non battono i Citizen in campionato dal lontano 2019, quando si imposero per 2-1 con reti di Rondon e Ritchie. Guardando al presente, gli uomini di Howe devono archiviare la netta sconfitta in casa del Fulham: tra i pochi a salvarsi il solito Harvey Barnes, autore anche di un gol.

Se i padroni di casa hanno raccolto fin qui 10 punti, i Citizen sono invece in testa a quota 13. Piccolo rallentamento per i campioni in carica, fermati sul pari dall'Arsenal (il 2-2 di Stones è arrivato proprio nei minuti finali). Risultato, questo, che fa il paio con lo 0-0 in Champions League contro l'Inter. Il riscatto, almeno sul piano del risultato, in Carabao Cup: lo striminzito successo per 2-1 contro il Watford e i fantasmi negli ultimi minuti, però, non sono in puro stile City.

Probabili formazioni Newcastle - Manchester City

Per i pronostici Newcastle – Manchester City occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

NEWCASTLE (4-3-3): Pope, Livramento, Schar, Burn, Hall; Longstaff, Guimaraes, Joelinton; Barnes, Isak, Gordon. Allenatore: Howe

Pope, Livramento, Schar, Burn, Hall; Longstaff, Guimaraes, Joelinton; Barnes, Isak, Gordon. Allenatore: Howe MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson, Walker, Dias, Akanji, Gvardiol; Kovacic, Gundogan; Grealish, B. Silva, Foden; Haaland. Allenatore: Guardiola.

Confrontare le quote vincente della partita Newcastle – Manchester City permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Harvey Barnes si candida al ruolo di protagonista

Già tre gol in campionato per il trequartista Harvey Barnes, che vuole battere il suo record di 13 segnature risalente alla stagione 2022-23 (quando vestiva ancora la maglia del Leicester). Il classe '97 sta vivendo un ottimo momento, che si spiega con le tre reti consecutive realizzate contro Tottenham, Wolverhampton e Fulham. Che riesca a ripetersi anche contro Ruben Dias e compagni? Secondo i nostri pronostici Newcastle - Manchester City potrebbe riuscirci.

Scommessa 1; Barnes segna durante l’incontro: 5,00 con bet365

Il Manchester City punta alla ottava sinfonia in trasferta

Il City vuole l’ottava vittoria consecutiva in trasferta in Premier League. Obiettivo decisamente alla portata per una squadra che può fare leva su un Erling Haaland letteralmente scatenato, già autore di 10 gol in questa edizione della Premier. L'1-3 finale, così, appare tutt'altro che ipotesi impossibile.

Scommessa 2; risultato esatto 3-1 Manchester City: 12,00 con Sisal

Il City potrebbe ancora andare sotto, ma sa come reagire

L’ultimo match con l’Arsenal ha mostrato un Manchester City insolitamente costretto ad inseguire e incapace di sfondare nonostante l’uomo in più. Considerando il forte attacco del Newcastle (Isak è giocatore da top team assoluto), non possiamo escludere un primo tempo con i padroni di casa in vantaggio stando ai nostri pronostici Newcastle - Manchester City. Nella ripresa, però, dovrebbe uscire fuori il valore della squadra di Guardiola, eccelso nonostante la pesante assenza di Rodri.

Scommessa 3; Parziale/Secondo tempo Newcastle/City: 19,00 con William Hill