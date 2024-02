In questo articolo si possono trovare i pronostici Napoli – Verona, quote dei bookmakers e analisi della partita di domenica 4 febbraio ore 15.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Napoli – Verona, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sull’incontro tra le due formazioni, valido per la 23esima giornata di Serie A.

Andrà in scena alle 15.00 a Fuorigrotta l’incontro tra azzurri e gialloblu con i partenopei che, dopo la vittoria contro la Salernitana datata 13 gennaio, cercano il secondo successo consecutivo a Fuorigrotta.

I nostri pronostici Napoli – Verona

Il nostro pronostico Napoli - Verona bet365 Sisal William Hill Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1°tempo 2.37 2.40 2.40 Risultato esatto 2-1 Napoli 8.50 8.75 8.00 Giovanni Simeone marcatore nell’incontro 2.62 2.50 2.62

Come scommettere su Napoli – Verona: analisi match e pronostici

Dopo il pareggio senza reti a casa della Lazio, i partenopei campioni d’Italia ospitano un Verona reduce dal pareggio interno contro il Frosinone domenica scorsa.

Per i pronostici Napoli – Verona occorre analizzare le eventuali formazioni.

Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

NAPOLI (3-4-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Demme/Zielinski, Mario Rui; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Demme/Zielinski, Mario Rui; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Folorunsho, Suslov, Lazovic; Noslin.

Confrontare le quote vincente della partita Napoli – Verona permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il Verona non vuole mollare

Terzultima in classifica a pari punti con Udinese e Cagliari, la formazione scaligera si trova a 3 punti dal Lecce 14esimo. Arrivati troppo a ridosso della zona calda della classifica, i gialloblu allenati da Marco Baroni non hanno assolutamente intenzione di mollare, e faranno di tutto per tornare in Veneto con un risultato utile. Tuttavia si trovano davanti un Napoli un po' in crisi che indubbiamente si imporrà nel match, come suggeriscono i pronostici Napoli - Verona.

Scommessa 1; Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1°tempo: 2,37 con bet365

Ritrovare la vittoria in campionato

Dopo la sconfitta in finale di Supercoppa italiana, in campionato è arrivato un pareggio senza reti contro la Lazio, partita che ha fatto sbadigliare la maggior parte dei tifosi. Di buono c’è che nelle ultime 4 partite, Supercoppa italiana inclusa, il Napoli ha incassato soltanto 2 reti. Gli uomini di Mazzarri possono ripartire da questo confortante dato per provare a regalare una vittoria ai loro tifosi. E con ogni probabilità ci riusciranno, come suggeriscono i pronostici Napoli - Verona.

Scommessa 2; risultato esatto 2-1 Napoli: 8,75 con Sisal

L’importanza del Cholito

La sua assenza contro la Lazio è mancata come il pane. Fuori per squalifica, a causa del rosso rimediato nella finale di Supercoppa italiana contro l’Inter, il rientrante Giovanni Simeone si troverà di fronte la sua ex squadra. Determinato a regalare una vittoria al suo Napoli, il Cholito, a detta dei pronostici Napoli – Verona, risulta essere uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3; Giovanni Simeone marcatore nell’incontro: 2,62 con William Hill