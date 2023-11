In questo articolo i lettori troveranno i pronostici Napoli - Union Berlino con confronto quote e informazioni utili per scommettere sulla Champions.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Napoli – Union Berlino confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per il quarto turno di Uefa Champions League. Si giocherà mercoledì 8 novembre alle 18.45 al Diego Armando Maradona di Napoli la partita tra Napoli e Union Berlino, quarto match del gruppo C della Champions League.

La formazione partenopea cerca tre punti pesanti dopo la vittoria in Germania contro Bonucci e compagni. L’Union è in crisi nera e proverà a risollevarsi a Napoli, anche se la stagione – sia in campionato che in Europa – sembra compromessa. Il Napoli ha vinto le ultime quattro partite contro squadre tedesche senza subire gol. Simeone è l’uomo di Champions e sarà titolare in assenza di Osimhen. Con lui Politano e Kvaratskhelia.

Stesso modulo dell’andata per la formazione tedesca, con la sola novità Leonardo Bonucci. L’ex Juve dovrebbe essere titolare dal primo minuto.

I nostri pronostici Napoli – Union Berlino

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

I nostri pronostici Napoli - Union Berlino bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 2-0 Napoli 6.50 6.25 6.50 Giovanni Simeone marcatore nell’incontro 2.75 2.75 3.10 Kvicha Kvarastschelia primo marcatore 6.50 6.25 2.10

Per conoscere ulteriori quote e pronostici Napoli - Union Berlino consigliamo di visitare i portali ufficiali degli operatori. In più gli scommettitori che volessero saperne di più sul mondo delle scommesse sportive online possono consultare la nostra guida dedicata

alle migliori applicazioni di scommesse online per giocare da mobile

al codice promozionale Betway dove troveranno tutte le info sull'operatore.

Quota maggiorata Napoli - Union Berlino: bonus Planetwin365

Per la quarta giornata di questa fase a gironi di Champions League, Planetwin365 ha disposto un bonus speciale per i nuovi utenti che si registrano per la prima volta al sito attraverso il link promozionale. Basta cliccare sull'immagine della quota qui sopra o sul collegamento qui di seguito per aprire la pagina promozionale. Dopo di ché all'utente occorrerà semplicemente registrarsi verificando il conto gioco, depositare almeno 20€ e puntare in singola sul mercato casa over 0.5 goal per attivare la quota maggiorata Napoli - Union Berlino a 6.00 anziché 1.05.

In caso di vincita il giocatore otterrà il pagamento della quota ordinaria in denaro reale e in più un bonus scommesse corrispondente alla quota boosted da utilizzare sul palinsesto sportivo dell'operatore. In caso di scommessa perdente invece, lo scommettitore ottiene un bonus rimborso corrispondente alla giocata piazzata fino ad un massimo di 10€. Dunque in qualsiasi caso, sia che la propria schedina sia vincente che perdente, si otterrà un bonus Planetwin365.

Planetwin365 quote maggiorate Napoli - Union Berlino: termini e condizioni

Aderire all'iniziativa quota maggiorata Napoli - Union Berlino di Planetwin365 è semplicissimo e non sono previsti particolari termini e condizioni da soddisfare. Basta tenere a mente pochi aspetti:

Promo riservata ai nuovi utenti che si registrano tramite link promozionale e attivano un bonus benvenuto tra quelli a scelta Verifica del conto e versamento minimo 20€ Puntata di massimo 10€ in singola sul mercato over 0.5 casa per Napoli - Union Berlino Bonus Planetwin365 disponibile per 5 giorni dall'erogazione (wagering x2 su quota min. 1.5).

Ulteriori termini e condizioni possono essere consultati ul portale ufficiale del bookmaker online.

Probabili formazioni Napoli – Union Berlino

Per dei pronostici Napoli - Union Berlino, è fondamentale conoscere le probabili formazioni delle due squadre. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia

Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia Union Berlino (3-5-2): Ronnow; Bonucci, Knoche, Diogo Leite; Juranovic, Tousart, Kral, Laidouni, Gosens; Becker, Behrens.

Confrontare le quote vincente della partita Napoli – Union Berlino permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Una qualificazione dorata

La partita tra Napoli e Union Berlino può valere, potenzialmente, 12 milioni di euro, tra i 2.8 milioni per la vittoria e il premio per la qualificazione agli ottavi di finale, 9.6 milioni. L’Union Berlino arriva al Maradona reduce dal momento più complicato della sua storia recente: con la sconfitta di sabato contro l’Eintracht Francoforte, sono dodici i ko consecutivi per la squadra della capitale. Aspetti che incideranno sui pronostici Napoli - Union Berlino. Gli azzurri, dal canto loro, sperano in una vittoria per chiudere quasi definitivamente il discorso qualificazione.

Scommessa 1; risultato esatto 2-0 Napoli: 7,50 con bet365

Una chance per il Cholito

Probabile titolare dal primo minuto, il Cholito non vuole deludere Garcia e cercherà in tutti i modi di scrivere il suo nome sul tabellino dei marcatori. L’aria del Maradona può fare bene a Simeone che cercherà il primo gol in Champions della stagione. Ecco dunque che risulta tra i favoriti dalle quote marcatore Napoli - Union Berlino.

Scommessa 2; Giovanni Simeone marcatore nell’incontro: 3,25 con Sisal

Il momento di forma del georgiano

Tra i migliori in campo contro la Salernitana, il georgiano deve ancora trovare la prima rete in Champions. Potrà sicuramente approfittare del periodo nero dell’Union Berlino per trovare la prima gioia stagionale nella massima competizione europea. Anche Kvara è tra i favoriti dalle quote e pronostici Napoli - Union Berlino.

Scommessa 3; Kvicha Kvarastchelia primo marcatore: 2,10 con William Hill