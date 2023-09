In questo articolo i giocatori possono consultare i pronostici Napoli - Udinese con confronto quote dei bookmakers e analisi del match.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Napoli – Udinese le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la sesta giornata di Serie A.

Allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, mercoledì 27 settembre alle ore 18.30, gli azzurri campioni d’Italia ospiteranno l’Udinese.

I nostri pronostici Napoli - Udinese

I nostri pronostici Napoli - Udinese bet365 Sisal William Hill Victor Osimhen segna nell’incontro 1.72 1.70 1.80 Risultato esatto 2-0 Napoli 7.00 6.75 6.00 Kvicha Kvaratskhelia segna nell’incontro 2.50 2.50 2.70

Come scommettere su Napoli - Udinese: pronostico e analisi squadre

Entrambe le formazioni non stanno attraversando un eccezionale periodo di forma. I partenopei sono reduci da un pareggio a reti bianche (con un rigore sbagliato da Osimhen) a Bologna, mentre i bianconeri allenati da Sottil sono stati sconfitti per 2 a 0 allo Stadio Friuli.

In casa Napoli sono ancora da valutare le condizioni di Juan Jesus, con Ostigard e Natan pronti a sostituirlo. Di Lorenzo e Mario Rui agiranno sulle corsie laterali della difesa a quattro. Politano in vantaggio su Raspadori per una maglia di titolare. Inamovibili Osimhen e Kvaratskhelia.

Per i bianconeri ecco Thauvin e Lucca in attacco. Ebosele e Kamara i due quinti. Perez, Bijol e Kristensen in difesa. A centrocampo chance per Payero, in ballottaggio con Lovric.

Probabili formazioni Napoli – Udinese

Per dei pronostici Napoli - Udinese accurati è importante conoscere le probabili formazioni della partita. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara della sesta giornata di Serie A:

Napoli (4-3-3) : Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca

Confrontare le quote vincente della partita Napoli – Udinese permette agli appassionati di betting di avere già un'anteprima dei pronostici scommesse.

Il colpo del 9

Dopo il rigore sbagliato di Bologna e l’uscita dal campo in piena polemica con Rudi Garcia a seguito di una – mal digerita – sostituzione, Victor Osimhen deve lasciare che il campo parli al posto suo.

Con un gol che manca in Campionato ormai da troppe giornate, il nigeriano avrà modo di rifarsi contro i friulani. Le quote marcatore Napoli - Udinese danno per favorito proprio Osimhen.

Scommessa 1; Victor Osimhen segna nell’incontro: 1,72 con bet365

Un segnale al Campionato

Il Napoli deve lanciare un segnale importante al Campionato. 8 punti in 5 giornate sono davvero troppo pochi per una formazione che è composta per dieci undicesimi da quella che la scorsa stagione ha dominato la Serie A. Tre punti contro un Udinese terzultima in classifica potrebbero sicuramente servire al morale di una squadra che sembra davvero una lontana parente di quella vista fino allo scorso giugno. Nonostante ciò, i bookmaker online ed i pronostici Napoli - Udinese danno per favorita la squadra di casa.

Scommessa 2; risultato esatto 2-0 Napoli: 6,75 con Sisal

Un gol per ritrovarsi

Il georgiano non sta incantando come la scorsa stagione. I difensori hanno imparato i suoi dribbling e spesso viene raddoppiato senza aver modo di scatenare la sua rapidità. Un gol contro l’Udinese potrebbe portare linfa e autostima al numero 77. Anche Kvara rientra nella rosa dei marcatori favoriti dai pronostici Napoli - Udinese.

Scommessa 3; Kvicha Kvaratskhelia segna nell’incontro: 2,70 con William Hill