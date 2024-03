Pronostici Napoli – Torino e informazioni utili per scommettere: padroni di casa favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Napoli – Torino, le quote dei bookmakers e l’analisi della partita di venerdì 8 marzo ore 20:45.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Napoli – Torino, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sull’anticipo del venerdì che aprirà il 28esimo turno del campionato di Serie A.

Dopo aver sconfitto per 2 a 1 la Juventus in occasione dell’ultima giornata, i partenopei ospitano un’altra formazione piemontese, il Torino di Ivan Juric, reduce dal controverso pareggio per 0-0 contro la Fiorentina.

I nostri pronostici Napoli – Torino

Il nostro pronostico Napoli - Torino bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.20 2.20 2.10 Risultato esatto 2-1 Napoli 9.00 9.00 9.00 Victor Osimnhen primo marcatore nell’incontro 4.00 3.40 5.00

Come scommettere su Napoli – Torino: analisi match e pronostici

I campioni d’Italia in forte ripresa giocano di venerdì in vista dell’importantissimo ritorno degli ottavi di Champions League, quando martedì 12 marzo saranno chiamati nell’impegnativa sfida contro il Barcellona di Xavi allo stadio di Montjuïc.

Probabili formazioni Napoli - Torino

Per i pronostici Napoli – Torino occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. TORINO (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Gineitis, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata.

Un momento positivo

Nella vittoria contro la Juventus il Napoli ha saputo capitalizzare al meglio le occasioni create trovando finalmente un pragmatismo che mancava a Fuorigrotta da tempo. Contro un Torino dagli ultimi risultati altalenanti, i bookmakers ed i pronostici Napoli - Torino prevedono la possibilità di assistere ad un match in cui si segneranno più di 2 reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,20 con bet365

Il Napoli a caccia del sesto risultato utile consecutivo

La “cura Calzona” sembra aver fatto bene al Napoli, che con una vittoria o un pareggio contro i granata inanellerebbe il sesto risultato utile consecutivo. Galvanizzati dal successo contro la Juventus, che da queste parti è sempre molto importante, gli azzurri proveranno a battere anche l’altra squadra di Torino per raggiungere l’Atalanta al sesto posto.

Scommessa 2; risultato esatto 2-1 Napoli: 9,00 con Sisal

Il 9 per cercare il gol numero 12.

Fortunatamente il rigore sbagliato contro i bianconeri non ha avuto conseguenze nefaste, con Jack Raspadori che è stato velocissimo a tradurre in rete la parata di Szczesny. I tiri dagli 11 metri non sono sicuramente la specialità del nigeriano, e questo i tifosi del Napoli lo sanno bene. Tuttavia il suo ritorno da vicecampione d’Africa ha inevitabilmente smosso gli equilibri dell’attacco partenopei. Per questo motivo i pronostici Napoli – Torino, indicano Victor Osimhen come uno dei probabili primi marcatori del match.

Scommessa 3; Victor Osimhen primo marcatore nell’incontro: 5,00 con William Hill