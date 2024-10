In questo articolo si possono trovare i pronostici Napoli-Como, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Napoli – Como, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Antonio Conte e quella allenata da Cesc Fabregas.

La partita, valevole per la settima giornata del campionato di Serie A, si disputerà venerdì 4 ottobre alle 18:30 allo stadio Diego Armando Maradona.

I nostri pronostici Napoli-Como

Il nostro pronostico Napoli - Como bet365 Betsson William Hill Parziale/Secondo tempo pareggio/Napoli 4.00 4.00 4.60 Risultato esatto: 3-1 12.00 12.00 12.00 Cutrone segna durante l’incontro 5.00 4.00 4.20

Come scommettere su Napoli – Como: analisi match e pronostici

Vincere per confermarsi al primo posto e vivere una sosta nel segno della tranquillità. Questo l’obiettivo del Napoli di Antonio Conte, chiamato a fare sua l’intera posta in palio contro un Como in netta ripresa. Dopo il successo contro il Monza, i partenopei guardano al futuro con una certa fiducia: il nuovo modulo (l’inaspettato 4-3-3) sta regalando i frutti sperati e i colpi del mercato (Buongiorno, McTominay e Lukaku su tutti) stanno vivendo un avvio di stagione da incorniciare.

C’è entusiasmo tra i campani, ma occhio a sottovalutare il Como di Cesc Fabregas, reduce dalle due vittorie consecutive contro Atalanta e Verona. Un terzo risultato utile, per giunta in casa di una delle principali candidate per lo Scudetto, significherebbe candidarsi una volta e per tutte al ruolo di outsider del campionato.

Probabili formazioni Napoli vs Como

Per i pronostici Napoli – Como occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

NAPOLI (4-3-3): Caprile, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Conte.

Caprile, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Conte. COMO (4-2-3-1): Audero, Van der Brempt, Kempt, Dossena, Moreno; Perrone, Sergi Roberto; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. Allenatore: Fabregas

Confrontare le quote vincente della partita Napoli – Como permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il Napoli non avrà vita facile, ma alla fine la spunterà

Cesc Fabregas ha trovato la quadratura del cerchio e adesso il Como sembra squadra vera. Dossena in difesa, il mitico Sergi Roberto a centrocampo e il ritrovato Cutrone in attacco sono gli uomini della riscossa lariana. Secondo i nostri pronostici Napoli - Como potrebbe essere nel segno di un primo tempo equilibrato (e chiuso sul pari) e di una ripresa con i campani in vantaggio.

Scommessa 1; parziale/secondo tempo: 4,00 con bet365

L’attacco partenopeo è fortissimo: la gara si chiuderà sul 3-1?

La potenza di Lukaku, la classe a tutta velocità di Kvaratskhelia e gli inserimenti di McTominay. Dalla cintola in su, il Napoli fa veramente paura e allora non possiamo escludere un successo tranquillo dei campani. La nostra ipotesi è che la squadra di Antonio Conte riuscirà a tenere a bada i comaschi senza particolari difficoltà, chiudendo il discorso sul 3-1.

Scommessa 2; risultato esatto 3-1: 12,00 con Betsson

Napoli, occhio al rigenerato Patrick Cutrone

Una delle sorprese di questo avvio di campionato è sicuramente la rinascita dell’ex enfant prodige Patrick Cutrone. L’attaccante - nato proprio a Como e cresciuto nelle giovanili del Milan - ha già realizzato 5 gol stagionali, che fanno il paio con le 14 reti realizzate l'anno scorso in B. Per i nostri pronostici Napoli-Como potrebbe essere nel segno di un altro gol del ritrovato Patrick Cutrone.

Scommessa 3; Cutrone segna durante l’incontro: 4,20 con William Hill