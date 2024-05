Pronostici Napoli – Bologna e informazioni utili per scommettere: azzurri leggermente favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Napoli – Bologna, quote dei bookmakers e l’analisi della partita ore 18:00 di sabato 11 maggio.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Napoli – Bologna, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla partita tra azzurri e felsinei, match valido per il 36esimo turno di Serie A.

Penultima gara al Maradona per i partenopei, ancora matematicamente in corsa per un posto in Europa per la prossima stagione. Gli azzurri sono preceduti in classifica dalla Lazio che attualmente si trova a quota 56. Con ancora 9 punti a disposizione, i campioni d’Italia in carica devono provare a vincerle tutte.

I nostri pronostici Napoli – Bologna

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Napoli - Bologna bet365 Sisal William Hill Victor Osimhen marcatore nell’incontro 2.40 2.25 2.40 Risultato esatto 1-2 Bologna 12.00 12.50 12.00 Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.20 2.15 2.10

Come scommettere su Napoli – Bologna: analisi match e pronostici

Protagonista di una mesta stagione, una delle peggiori nella storia del campionato di Serie A per una squadra con lo scudetto sul petto, il Napoli parte leggermente favorito contro il Bologna a detta degli esperti. Tuttavia la squadra di Calzona in più di un’occasione quest’anno ha accusato gravi cali di concentrazione soprattutto nei minuti finali, e non si esclude una vittoria in trasferta da parte dei rossoblu allenati da Thiago Motta.

Probabili formazioni Napoli - Bologna

Per i pronostici Napoli – Bologna occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Ngonge, Osimhen, Politano.

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Ngonge, Osimhen, Politano. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumi, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Orsolini, Fabbian, Saelemaekers; Zirkzee.

Confrontare le quote vincente della partita Napoli – Bologna permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

È il 9 che fa girare il Napoli quest’anno

Arrivato a 15 gol in campionato, Victor Osimhen ha ampiamente dimostrato che quando gira lui gira tutto il Napoli. Andato a segno anche in occasione dell’1 a 1 contro l’Udinese, il numero 9 nigeriano è indicato essere, secondo i pronostici Napoli - Bologna, uno dei probabili marcatori nell’incontro.

Scommessa 1; Victor Osimhen marcatore nell’incontro: 2,40 con bet365

Vincere per l’Europa

Con una vittoria il Bologna si porterebbe momentaneamente al terzo posto superando la Juventus. Contro un Napoli che ha mestamente riposto i remi in barca, i giocatori allenati da Thiago Motta proveranno a conquistare l’ennesimo successo stagionale.

Scommessa 2; risultato esatto 1-2 Bologna: 12,50 con Sisal

Un Napoli stanco

In occasione del pareggio contro l’Udinese al Bluenergy Stadium, gli azzurri allenati da Calzona hanno dimostrato l’ennesimo blackout stagionale. Formazione ormai lontana parente della squadra che l’anno scorso ha dominato la Serie A, il Napoli non vede l’ora che finisca il campionato. Non si possono escludere sorprese dai nostri pronostici Napoli - Bologna.

Scommessa 3; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,10 con William Hill