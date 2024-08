In questo articolo si possono trovare i pronostici Napoli – Bologna, le quote dei bookmakers e l’analisi della sfida.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Napoli – Bologna, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match. I partenopei sono chiamati al riscatto dopo il tonfo del Bentegodi contro il Verona, mentre il Bologna è reduce dal pareggio casalingo contro l’Udinese. Partita valida per la seconda giornata della Serie A 2024/25. La partita tra la squadra di Antonio Conte e quella allenata da Vincenzo Italiano è in programma al ‘Maradona’ domenica 25 agosto alle 20:45.

I nostri pronostici Napoli – Bologna

Il nostro pronostico Napoli - Bologna bet365 Sisal William Hill Over 2,5 2.00 1.90 1.90 Giovanni Simeone marcatore nell’incontro 3.20 3.00 3.40 Risultato esatto 2-1 Napoli 8.50 8.75 8.00

Come scommettere su Napoli – Bologna: analisi match e pronostici

Un altro passo falso potrebbe complicare non poco l’avventura di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, la squadra partenopea non può permettersi di sbagliare la sfida in programma domenica sera, ma il Bologna ha le carte in regola per mettere in difficoltà Di Lorenzo e compagni. Dopo la sconfitta per 3-0 contro il Verona, il Napoli non ha alternative alla vittoria.

Probabili formazioni Napoli vs Bologna

Per i pronostici Napoli – Bologna occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Raspadori; Simeone. All: Conte.

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Raspadori; Simeone. All: Conte. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Erlic, Lykogiannis; Freuler, Moro; Ndoye, Fabbian, Orsolini; Castro. All: Italiano.

Confrontare le quote vincente della partita Napoli – Bologna permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Almeno tre goal al ‘Maradona’

Conte, che deve ancora registrare la fase difensiva della sua squadra, si aspetta una risposta dai suoi. Nonostante l’attacco del Napoli non sia stato incisivo in queste prime due uscite ufficiali, sfida di Coppa Italia contro il Modena inclusa, con l’aiuto dei propri tifosi il reparto avanzato degli azzurri potrebbe sbloccarsi. Secondo gli esperti di scommesse sportive online potrebbe essere l’Over 2,5 l’opzione giusta su cui puntare.

Scommessa 1; Over 2,5: 2,00 con bet365

Fiducia a Giovanni Simeone

Simeone dovrebbe partire titolare contro il Bologna e proverà a sfruttare questa occasione. L’ex attaccante del Verona è reduce da una stagione tutt’altro che positiva, come tutto il Napoli del resto. Il suo futuro è tutto da decifrare, ma intanto ha una chance importante e stando ai pronostici Napoli - Bologna potrebbe essere proprio questa la gara giusta per Simeone per tornare al goal.

Scommessa 2; Giovanni Simeone marcatore nell’incontro: 3,00 con Sisal

Napoli chiamato a reagire

Quella con il Bologna è una partita molto delicata per la formazione di Conte. Il Napoli non ha alternative alla vittoria. Un successo contro il Bologna permetterebbe ai partenopei di voltare subito pagina in attesa di altri rinforzi dal mercato, ma la squadra di Italiano giocherà a viso aperto. Secondo gli esperti ed i pronostici Napoli - Bologna, sarà la squadra di casa a vincere e lo farà di misura.

Scommessa 3; risultato esatto 2-1 Napoli: 8,00 con William Hill