In questo articolo si possono trovare i pronostici Napoli – Barcellona, quote dei bookmakers e analisi del match di mercoledì 21 febbraio ore 21.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Napoli – Barcellona, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Iniziano gli ottavi di finale per i campioni d’Italia del Napoli, che al Diego Armando Maradona ospitano il Barcellona di Xavi, al momento terzo nella Liga spagnola.

I nostri pronostici Napoli – Barcellona

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Napoli - Barcellona bet365 Sisal William Hill Under 2.5 2.05 2.00 2.10 Risultato esatto 0-0 13.00 11.50 12.00 Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.25 2.20 2.20

Maggiori informazioni, quote Napoli - Barcellona, pronostici e mercati possono essere trovati sui portali ufficiali degli operatori. In più i lettori che volessero una più ampia panoramica del mondo del betting possono

visitare la nostra pagina dedicata ai siti di scommesse online con registrazione SPID

consultare la nostra guida al codice promo Betflag alla registrazione per aderire ad una delle offerte di benvenuto attive.

Quote maggiorate per i prossimi match di Champions League

Come scommettere su Napoli – Barcellona: analisi match e pronostici

Arriva nel momento peggiore dei partenopei la sfida di Champions contro i blaugrana. In piena crisi di gioco e di risultati, i campioni d’Italia in carica sono reduci dal pareggio in extremis contro il Genoa al Maradona, e la sfida contro i catalani vedrà l’esordio di Francesco Calzona sulla panchina degli azzurri.

Probabili formazioni Napoli - Barcellona

Per i pronostici Napoli – Barcellona occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araújo, Iñigo Martínez, João Cancelo; De Jong, Christensen, Gündoğan; Yamal, Lewandowski, Pedri.

Confrontare le quote vincente della partita Napoli – Barcellona permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Disinnescare i catalani

Il Barcellona arriva a Napoli in un momento decisamente particolare per i partenopei. Lontana parente della squadra che la passata stagione dominava il campionato italiano ed anche la Champions League, il Napoli è reduce dal secondo cambio di allenatore stagionale. Contro un Barcellona sicuramente non la corazzata degli anni precedenti ma comunque formazione abituata ai prestigiosi scenari della Champions League, gli azzurri proveranno a giocare una partita di contenimento cercando di disinnescare l’attacco avversario. Secondo alcuni pronostici Napoli - Barcellona, sarà una partita chiusa.

Scommessa 1; under 2.5: 2,05 con bet365

Un pareggio per giocarsela al ritorno

Il ritorno di Victor Osimhen in campo potrebbe portare una ventata d’aria fresca alla stagione dei partenopei. Molto dipenderà dalle condizioni del giocatore nigeriano, fresco vicecampione d’Africa con la sua nazionale ma che di sicuro non ha brillato nella competizione continentale. Per questo motivo i pronostici Napoli – Barcellona indicano un pareggio a reti bianche tra le due formazioni come uno dei probabili risultati finali.

Scommessa 2; risultato esatto 0-0: 11,50 con Sisal

Un esordio da brivido per Calzona

Dopo le due prove insipide contro il Verona e Milan, gare che hanno portato soltanto un punto in più in classifica ai partenopei, Aurelio De Laurentiis ha deciso di esonerare Walter Mazzarri e di chiamare Francesco Calzona a guidare il Napoli. Già vice di Sarri prima di Spalletti poi, Francesco Calzona conosce bene l’ambiente azzurro e cercherà di portare la sua esperienza per provare a far uscire dalla crisi la squadra campione d’Italia. Provare a contenere la formazione catalana potrebbe già essere un buon biglietto da visita per l’allenatore originario di Vibo Valentia. Chissà che non riesca a stravolgere i pronostici Napoli - Barcellona che vedono la squadra in trasferta come la favorita.

Scommessa 3; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,20 con William Hill