In questo articolo si possono trovare i pronostici Monza – Verona, quote dei bookmakers e analisi della partita di domenica 11 febbraio ore 15.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Monza – Verona, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match pomeridiano, partita valida per il 24esimo turno di Serie A.

Il Monza sente profumo d’Europa e ospita un Verona in piena crisi. Gli scaligeri occupano il penultimo posto a pari punti con Cagliari ed Empoli e devono cercare di districarsi dai bassifondi della classifica.

I nostri pronostici Monza – Verona

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Monza - Verona bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.15 1.95 2.10 Risultato esatto 1-0 Monza 6.50 7.00 7.00 Monza in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.75 2.65 2.60

Maggiori informazioni, quote Monza - Verona, pronostici e mercati sono consultabili sulle piattaforme ufficiali dei bookmaker. Inoltre i lettori possono avere una panoramica più ampia del mondo delle scommesse sportive online visitando

la nostra guida con pronostici e quote vincente Serie A

la nostra pagina dedicata al codice presentatore DaznBet, cos'è e come funziona per aderire all'offerta di benvenuto.

Come scommettere su Monza – Verona: analisi match e pronostici

Dopo aver pareggiato per 0 a 0 contro l’Udinese, i brianzoli allenati da Raffaele Palladino cercano la seconda vittoria consecutiva in casa contro un Verona reduce dalla sconfitta subita in rimonta dai campioni d’Italia al Diego Armando Maradona di Napoli.

Probabili formazioni Monza - Verona

Per i pronostici Monza – Verona occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Ciurria; Mota, Colpani; Djuric.

Di Gregorio; D’Ambrosio, Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Ciurria; Mota, Colpani; Djuric. VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Folorunsho, Noslin, Lazovic; Swiderski.

Confrontare le quote vincente della partita Monza – Verona permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Una difesa in crisi

Con 32 reti incassate e soltanto 21 segnate, le statistiche del Verona parlano chiaro. Con un punto conquistato negli ultimi match e 5 reti incassate nelle ultime 3 partite, la retroguardia degli scaligeri non sta certamente attraversando il miglior periodo di forma. Pericolosamente distanti dalla zona salvezza, i veneti concedono moltissimo nelle retrovie, e anche per questo motivo i pronostici Monza – Verona prevedono la possibilità di assistere ad un match ricco di reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,15 con bet365

Ritrovare la vittoria

Dopo il pareggio a reti bianche in casa dell’Udinese, i brianzoli ospitano un’altra formazione che lotta per la salvezza. Con il derby contro il Milan dietro l’angolo, contro il Verona i biancorossi allenati da Raffaele Palladino vogliono conquistare una preziosa vittoria davanti ai loro tifosi.

Scommessa 2; risultato esatto 1-0 Monza: 7,00 con Sisal

Approfittare del momento no

Con il Verona in piena crisi di risultati, gli uomini di Palladino potrebbero approfittare del momento di flessione dei gialloblu allenati da Marco Baroni, per cercare di scavalcare il Genoa in classifica e raggiungere così il Torino al decimo posto. Viste le premesse, i pronostici Monza – Verona prevedono la possibilità che il Monza passi in vantaggio già alla fine dei primi 45 minuti.

Scommessa 3; Monza in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,60 con William Hill