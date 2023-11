In questa pagina si possono consultare tutti i pronostici Monza - Torino dei nostri esperti con quote scommesse e consigli utili per le schedine.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Monza – Torino confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A.

Ultimo posticipo di sabato 11 novembre la gara tra Monza e Torino, che andrà in scena alle ore 20.45 allo U-Power Stadium di Monza.

Raffaele Palladino non dovrebbe apportare sorprese al suo classico 3-4-2-1. Tra i pali Di Gregorio, in difesa D’Ambrosio, Marì e Caldirola. A centrocampo Pessina e Gagliardini, con le corsie laterali occupate da Ciurria e Kyriakopoulos. Conferma sulla trequarti per Vignato al fianco di Colpani, a sostegno del centravanti Colombo.

Per i granata mister Juric dovrà fare i conti nuovamente con l’emergenza difensiva. A protezione di Milinkovic-Savic, la difesa dovrebbe essere composta da Tameze, Buongiorno e Sazonov. In mediana conferma per Ilic insieme a Linetty. Sulle fasce spazio a Bellanova e Lazaro, con Vlasic atteso al rientro dal 1′ sulla trequarti alle spalle del tandem Sanabria–Zapata.

I nostri pronostici Monza - Torino

I nostri pronostici Monza - Torino bet365 Sisal William Hill Lorenzo Colombo marcatore nell’incontro 4.33 3.50 4.00 Monza in vantaggio alla fine del 1° tempo 3.20 3.10 3.00 Risultato esatto 2-1 Monza 10.00 10.50 9.50

Probabili formazioni Monza – Torino

Per dei pronostici Monza - Torino accurati, è importante esaminare le probabili formazioni del match. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Vignato, Colpani; Colombo.

Confrontare le quote vincente della partita Monza – Torino permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

L’uomo del momento

Con una doppietta al Verona, Lorenzo Colombo ha sbancato il Bentegodi. Si è trattato di un risultato storico per l’attaccante di proprietà del Milan. Colombo infatti è diventato il primo giocatore italiano nato dopo il 2002 a mettere a referto una marcatura multipla in un match di Serie A. L’attaccante biancorosso non vede l’ora di ripetersi contro il Torino, motico per cui è tra i probabili striker secondo le quote marcatore Monza - Torino.

Scommessa 1; Lorenzo Colombo marcatore nell’incontro: 4,33 con bet365

Il Monza per continuare a crederci

Con 10 punti conquistati nelle ultime 5 giornate e neanche una sconfitta subìta in casa, la squadra di Palladino si trova a metà classifica. Niente male per una realtà, come quella brianzola, che ha sempre dichiarato la salvezza come obiettivo principale della stagione. Non si può escludere un pareggio secondo i pronostici Monza - Torino.

Scommessa 2; Monza in vantaggio alla fine del 1° tempo: 3,10 con Sisal

I risultati altalenanti del Toro

Lontano da casa il Torino quest’anno ha conquistato soltanto 2 vittorie, contro Salernitana e Lecce, i granata vengono da una serie di risultati altalenanti e giocheranno contro una squadra che in casa è difficilissima da battere. Aspetto importante per i pronostici Monza - Torino.

Scommessa 3; risultato esatto 2-1 Monza: 9,50 con William Hill