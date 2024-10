In questo articolo si possono trovare i pronostici Monza-Roma, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Monza – Roma, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Alessandro Nesta e quella allenata da Ivan Juric.

La partita, valevole per la settima giornata del campionato di Serie A, si disputerà domenica 6 ottobre alle 18:00 allo stadio Brianteo.

I nostri pronostici Monza - Roma

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

I nostri pronostici Monza - Roma bet365 Sisal William Hill Daniel Maldini segna 4.75 5.00 4.70 Pareggio 3.40 3.40 3.30 Risultato esatto: 3-1 Roma 17.00 17.00 17.00

Come scommettere su Monza – Roma: analisi match e pronostici

Momento delicatissimo per il Monza, un po’ meno per la Roma che però deve leccarsi le ferite dopo la brutta sconfitta in Europa League contro un Elfsborg tutt’altro che irresistibile. I padroni di casa guidati da Alessandro Nesta inseguono il primo successo di questo campionato: serve l’impresa contro una squadra decisamente superiore, in caso contrario potrebbero anche esserci ribaltoni in panchina.

Un cambio nella guida tecnica che la Roma ha già affrontato, con l’avvicendamento tra De Rossi e Juric. Il tecnico croato ha bisogno di risposte immediate dopo la brutta figura europea e la prestazione doubleface contro il Venezia. La vittoria (nel caso la terza consecutiva in campionato) è assolutamente alla portata, ma serve la migliore Roma possibile.

Probabili formazioni Monza vs Roma

Per i pronostici Monza – Roma occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

MONZA (3-4-2-1): Turati, Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; P. Pereira, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; D. Maldini, Pessina; Djuric. Allenatore: Nesta.

Turati, Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; P. Pereira, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; D. Maldini, Pessina; Djuric. Allenatore: Nesta. ROMA (3-4-2-1): Svilar, Mancini, Hermoso, Angelino; Celik, Pisilli, Kone, El Shaarawy; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: De Rossi.

Confrontare le quote vincente della partita Monza – Roma permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Daniel Maldini è l’uomo della provvidenza

Tra le poche mosche bianche dell’avvio di stagione del Monza c’è sicuramente il talento Daniel Maldini. Il fantasista scuola Milan, finito nel mirino anche del ct Spalletti, sta mostrando tutte le sue qualità: ottima tecnica e giocate in velocità, per l’ultimo esponente di una discendenza che ha fatto la storia del calcio italiano. Alla luce del suo ottimo momento, secondo i nostri pronostici Monza - Roma sarà nel segno di una rete di Daniel Maldini.

Scommessa 1; Daniel Maldini segna nell’incontro: 2,25 con bet365

Il Monza soffre di pareggite: ma un punto servirebbe a poco

La squadra di Alessandro Nesta non riesce proprio ad ingranare, non andando oltre il pareggio. Vero, rispetto agli altri anni il calciomercato è stato decisamente in tono minore, segnalandosi principalmente per la cessione dolorosa di Colpani. Il Monza, così, non riesce a sfondare, anche alla luce dell’assenza di un bomber con il vizio del gol (Djuric fa il suo lavoro, ma non è mai stato particolarmente prolifico). Secondo i nostri pronostici Monza - Roma, così, i brianzoli sembrano destinati a raccogliere il quarto pareggio della loro stagione.

Scommessa 2; pareggio: 3,40 con Sisal

La Roma è più forte, nonostante la classifica

Il Monza è squadra volenterosa ma incapace di pungere. La Roma, invece, può fare leva su un reparto avanzato di assoluto spessore, dominato dal centravanti ucraino Dovbyk. Sulla carta non sembra esserci partita: per questo, secondo i nostri pronostici Monza - Roma è gara destinata a terminare sull’1-3.

Scommessa 3; risultato esatto 3-1 Roma: 17,00 con William Hill