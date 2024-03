Pronostici Monza – Roma e informazioni utili per scommettere: giallorossi favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Monza – Roma, quote dei bookmakers e analisi della partita del 2 marzo ore 18.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Monza – Roma, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match tra brianzoli e giallorossi, partita valida per la 27esima giornata di Serie A.

Dopo aver battuto il Torino per 3 a 2 grazie a una splendida tripletta di Paulo Dybala, la Roma di Daniele De Rossi fa visita al Monza con l’obiettivo di avvicinarsi sempre di più all’Atalanta quarta in classifica.

I nostri pronostici Monza – Roma

Il nostro pronostico Monza - Roma bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.00 1.95 1.90 Risultato esatto 1-2 Roma 9.00 9.25 8.50 Roma in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.75 2.75 2.70

Probabili formazioni Monza - Roma

Per i pronostici Monza – Roma occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, D'Ambrosio, Mari, A. Carboni; Gagliardini, Pessina; Maldini, Colpani, Mota; Djuric.

Di Gregorio; Birindelli, D'Ambrosio, Mari, A. Carboni; Gagliardini, Pessina; Maldini, Colpani, Mota; Djuric. ROMA (4-3-3): Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy.

Un attacco prolifico

Grazie alla tripletta di Paulo Dybala, mattatore assoluto nella vittoria per 3 a 2 contro il Torino, la Roma può vantare il terzo miglior attacco della Serie A condividendo l’ultimo gradino del podio di questa speciale classifica con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Viste le condizioni, i pronostici Monza – Roma si aspettano un match ricco di reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,00 con bet365

Cavalcare l’onda

Andare a punti contro il Monza significherebbe, per la Roma di Daniele De Rossi, conquistare il quinto risultato utile consecutivo tra campionato e coppe. I giallorossi, da quando l’ex numero 16 si è seduto sulla panchina della Roma, hanno perso solamente contro l’Inter capolista, riuscendo a conquistare anche l’accesso agli ottavi di finale di Europa League. Contro il Monza di Raffaele Palladino i capitolini faranno di tutto per riuscire a portare a casa un successo.

Scommessa 2; risultato esatto 1-2 Roma: 9,25 con Sisal

Una vittoria per avvicinarsi al gruppo delle prime

Ancora prepotentemente in corsa per un posto in Champions League, la Roma non vuol lasciare scappare il gruppone delle prime della classe, e per questo motivo cercherà in tutti i modi di segnare il prima possibile contro il Monza. I pronostici Monza – Roma infatti, prevedono che i giallorossi possano chiudere i primi 45 minuti già in vantaggio sui brianzoli.

Scommessa 3; Roma in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,70 con William Hill