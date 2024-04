Pronostici Monza – Napoli e informazioni utili per scommettere: azzurri favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Monza – Napoli, lquote dei bookmakers e analisi dell’unico match ore 15:00 di domenica 7 aprile.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Monza – Napoli, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra brianzoli e azzurri.

Entrambe reduci da due sconfitte in occasione dell’ultima di campionato, le due formazioni portano diverse motivazioni in campo. Salvezza ormai acquisita per i biancorossi, mentre gli azzurri si trovano a -7 dal quinto posto.

I nostri pronostici Monza – Napoli

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Monza - Napoli bet365 Sisal William Hill Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.25 2.25 2.20 Victor Osimhen marcatore nell’incontro 2.20 2.00 2.37 Risultato esatto 1-1 7.00 7.25 6.50

Come scommettere su Monza – Napoli: analisi match e pronostici

Con le speranze di una qualificazione in Europa per la prossima stagione ridotte a un lumicino, il Napoli di Francesco Calzona fa visita al Monza di Raffaele Palladino per provare a riscattarsi dopo il pesante 3 a 0 subìto al Maradona dall’Atalanta.

Probabili formazioni Monza - Napoli

Per i pronostici Monza – Napoli occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Marì, Izzo, A. Carboni; Pessina, Bondo; V. Carboni, Colpani, Mota; Djuric.

Di Gregorio; Birindelli, Marì, Izzo, A. Carboni; Pessina, Bondo; V. Carboni, Colpani, Mota; Djuric. NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Raspadori.

Confrontare le quote vincente della partita Monza – Napoli permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Un Napoli spento

Mai una squadra con lo scudetto sul petto era andata così male in campionato, e il paradosso è che nel confronto tra i tre allenatori che in questa stagione si sono avvicendati sulla panchina del Napoli, il migliore per media punti risulta essere Rudi Garcia che, al momento dell'esonero arrivato lo scorso 12 novembre, viaggiava ad una media di 1.75 punti a partita contro gli 1.25 di Walter Mazzarri e gli 1.5 dell'attuale tecnico azzurro Francesco Calzona. Tutti aspetti fondamentali per i nostri pronostici Monza - Napoli.

Scommessa 1; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,25 con bet365

Aggrapparsi a Victor Osimhen

Nelle partite decisive è mancato proprio l’apporto del numero 9 agli azzurri. Completamente spento contro l’Atalanta, il nigeriano sembra distratto dalle sirene che lo vorrebbero già promesso ad una big estera a partire dalla prossima estate. Nonostante ciò, l’ormai ex eroe dello scudetto dello scorso anno può ancora provare a raddrizzare la stagione dei campioni d’Italia portando la squadra azzurra almeno in Conference League.

Scommessa 2; Victor Osimhen marcatore nell’incontro: 2,00 con Sisal

Il momento grigio degli azzurri

Quello visto contro l’Atalanta in occasione della pesante sconfitta interna è stato un Napoli irriconoscibile. Privo del suo giocatore più rappresentativo, quel Kvicha Kvaratskhelia capace di portare almeno un minimo di imprevedibilità in campo, il Napoli è crollato su sè stesso come un fragile castello di carte. La trasferta di Monza non sarebbe mai stata una partita complicata per il Napoli dello scorso anno, ma per gli azzurri versione 2024 lo è, e tornare a Napoli con un pareggio non sarebbe un’ipotesi del tutto remota. Di fatto guardando quote e pronostici Monza - Napoli, il pareggio non è quotato molto alto.

Scommessa 3; risultato esatto 1-1: 6,50 con William Hill