Pronostici Monza – Lazio e informazioni utili per scommettere: biancocelesti favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Monza – Lazio, primo dei due match di sabato 4 maggio per la 35esima giornata di Serie A.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Monza – Lazio, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla sfida tra brianzoli e biancocelesti, match previsto alle ore 18:00 allo U-Power Stadium di Monza.

Ancora in corsa per un posto in Europa, la Lazio di Igor Tudor giocherà contro un Monza che sembra aver ormai già messo i remi in barca da qualche giornata a questa parte.

I nostri pronostici Monza – Lazio

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Monza - Lazio bet365 Sisal William Hill Valentin Castellanos marcatore dell’incontro 2.75 2.50 2.80 Risultato esatto 0-2 Lazio 8.50 9.00 8.50 Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.20 2.15 2.15

Come scommettere su Monza – Lazio: analisi match e pronostici

Reduce da 4 vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia, la Lazio è ancora in corsa per un posto in Champions League per la prossima stagione. Dopo la trasferta di Monza i biancocelesti ospiteranno l’Empoli e poi saranno impegnati a Milano contro un’Inter già scudettata. In occasione dell’ultima di campionato invece, giocheranno all’Olimpico contro un Sassuolo probabilmente già retrocesso.

Probabili formazioni Monza - Lazio

Per i pronostici Monza – Lazio occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, Kyriakopoulos; Bondo, Pessina; Colpani, Maldini, Zerbin; Djuric.

Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, Kyriakopoulos; Bondo, Pessina; Colpani, Maldini, Zerbin; Djuric. LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Casale; Marusic, Guendouzi, Vecino, Felipe Anderson; Luis Alberto, Zaccagni; Castellanos/Immobile.

Confrontare le quote vincente della partita Monza – Lazio permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Castellanos cerca la sua quinta rete

Autore finora di 4 reti in Serie A e di una sontuosa doppietta contro la Juventus in Coppa Italia che quasi regalava i supplementari ai biancocelesti, Taty Castellanos si è sempre fatto trovare pronto quando la Lazio aveva bisogno di lui. Intenzionato a trascinare con i suoi gol la sua squadra in Europa, il giocatore argentino è indicato essere, a detta dei pronostici Monza – Lazio, uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 1; Valentin Castellanos marcatore nell’incontro: 2,00 con bet365

La Lazio punta al quinto posto

Con una vittoria, i capitolini allenati da Igor Tudor si porterebbero, almeno temporaneamente, ad un punto dalla Roma, che sarà impegnata nel complicato posticipo domenicale contro la Juventus. Con ancora 12 punti a disposizione, la lotta per un posto in Europa è ancora apertissima.

Scommessa 2; risultato esatto 0-2 Lazio: 9,00 con Sisal

La determinazione dei brianzoli

Reduce dallo scoppiettante pareggio contro il Lecce, il Monza di Raffaele Palladino ormai salvo vuole cercare di onorare le ultime giornate di campionato provando a frenare la corsa Champions della Lazio. Con la vittoria che manca in campionato dal 16 marzo scorso, i brianzoli cercheranno di strappare ai biancocelesti almeno un pareggio. Dunque è probabile, stando ai pronostici Monza - Lazio, un pareggio almeno nel primo tempo.

Scommessa 3; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,15 con William Hill