Pronostici Monza – Cagliari e informazioni utili per scommettere: brianzoli leggermente favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Monza – Cagliari, quote dei bookmakers e analisi del match di sabato 16 marzo ore 15:00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Monza – Cagliari, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match tra biancorossi e rossoblu, match valido per la 29esima giornata di Serie A.

In Brianza andrà in scena la sfida tra il tecnico più longevo della Serie A e quello più giovane. Seconda sfida in carriera per i due allenatori, dopo la partita della gara d’andata che terminò con il risultato di 1-1.

I nostri pronostici Monza – Cagliari

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Monza - Cagliari be365 Sisal William Hill Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.20 2.15 2.15 Risultato esatto 1-1 6.50 6.50 6.00 Daniel Maldini marcatore nell’incontro 3.75 3.50 3.60

Come scommettere su Monza – Cagliari: analisi match e pronostici

Un Cagliari reduce da 4 risultati utili consecutivi cerca preziosi punti salvezza a Monza. I brianzoli allenati da Raffaele Palladino vengono dalla vittoria a Marassi contro il Genoa e vogliono dar seguito al loro ottimo periodo di forma.

Probabili formazioni Monza - Cagliari

Per i pronostici Monza – Cagliari occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

MONZA (4-2-3-1) : Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, Carboni A.; Pessina, Bondo; Colpani, V. Carboni, Mota; Djuric.

: Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, Carboni A.; Pessina, Bondo; Colpani, V. Carboni, Mota; Djuric. CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Nandez, Mina, Dossena, Augello; Deiola, Makoumbou, Jankto; Viola/Gaetano; Oristanio, Lapadula.

Confrontare le quote vincente della partita Monza – Cagliari permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il Cagliari per trovare punti salvezza

A 2 punti dalla zona retrocessione, e con un calendario proibitivo davanti a sé che lo vedrà ospitare nelle prossime giornate Verona e Atalanta prima di andare in trasferta a Milano per giocare contro l’Inter, il Cagliari di Claudio Ranieri dovrà cercare di fare di tutto per tornare in Sardegna con un risultato utile.

Scommessa 1; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,20 con bet365

Un possibile pareggio

Il Monza mira a mantenere la sua posizione nella top ten dopo una vittoria sorprendente contro il Genoa, mentre Cagliari cerca di costruire sulle vittorie consecutive contro Empoli e Salernitana per uscire dalla zona di pericolo. Entrambe le squadre hanno dimostrato di poter partecipare a partite con molti gol e, viste le premesse, i pronostici Monza – Cagliari prevedono un pareggio tra le due formazioni.

Scommessa 2; risultato esatto 1-1: 6,50 con Sisal

Il figlio d’arte

Nato l'11 ottobre 2001, figlio della leggenda Paolo, Daniel Maldini in occasione della vittoria in trasferta contro il Genoa, ha dato il suo prezioso contributo al successo finale della squadra siglando la rete del definitivo 3 a 2. Il centrocampista offensivo, in prestito dal Milan, vorrà sicuramente ripetersi contro il Cagliari, e i pronostici Monza – Cagliari infatti, lo indicano come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3; Daniel Maldini marcatore nell’incontro: 3,60 con William Hill