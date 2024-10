In questo articolo si possono trovare i pronostici Milan - Udinese, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Milan – Udinese, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Paulo Fonseca e quella guidata da Kosta Runjaic.

La partita, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A, si disputerà sabato 19 ottobre alle 18:00 allo Stadio San Siro.

I nostri pronostici Milan-Udinese

Il nostro pronostico Milan - Udinese bet365 LeoVegas William Hill Over 3,5 2.50 2.55 2.37 Parziale/Secondo tempo Pareggio/Milan 4.00 4.35 4.20 Vittoria Udinese 8.00 7.50 8.00

Come scommettere su Milan – Udinese: analisi match e pronostici

La sconfitta contro la Fiorentina brucia ancora. Il Milan cerca la quarta vittoria in questo campionato, ma si ritrova al cospetto di un'ottima Udinese, reduce dal successo di misura contro il Lecce e forte del +2 proprio sui rossoneri. A confronto, così, due squadre con l'umore agli antipodi: i padroni di casa in tenuta rossonera non riescono proprio a tenere il ritmo del Napoli, già distante cinque punti, e in più hanno vissuto un avvio horror in Champions League (due sconfitte in altrettante gare giocate).

L'Udinese, invece, sta viaggiando al di sopra delle più rosee aspettative, considerando la grande novità in panchina (Runjaic è al suo esordio in un campionato top europeo), gli addii pesanti di Samardzic e Pereyra e la salvezza conquistata solo all’ultima giornata della scorsa stagione.

Probabili formazioni Milan - Udinese

Per i pronostici Milan – Udinese occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

MILAN (4-2-4): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Terracciano; Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Abraham, Leao. Allenatore: Fonseca.

Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Terracciano; Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Abraham, Leao. Allenatore: Fonseca. UDINESE (3-5-1-1): Okoye, Kabasele, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Karlstrom, Lovric, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin; Lucca. Allenatore: Runjaic.

Confrontare le quote vincente della partita Milan – Udinese permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Milan-Udinese: gli attacchi fanno paura e le difese concedono troppo

Segnano e subiscono tanto. Milan e Udinese sono accomunate dalla grande potenzialità in attacco (i rossoneri hanno Leao e Morata, i friulani il centravanti Lucca) e da qualche defaillance di troppo in difesa (occhio soprattutto alla retroguardia rossonera, infilata con facilità in contropiede). L'impressione, così, è che i tifosi si divertiranno ma soffriranno anche tanto, perché assisteranno ad una gara sempre in bilico e nel segno dei gol. Così, per il nostro pronostico Milan - Udinese sarà gara nel segno di almeno 4 gol.

Scommessa 1; over 3,5: 7,00 con bet365

Milan versione diesel? Rossoneri avanti nella ripresa

L’Udinese è un osso duro ma il Milan deve assolutamente vincere per tenere il ritmo delle prime della classe. La prima frazione potrebbe così chiudersi con pareggio, riproponendo il cliché di questo avvio di stagione di un Milan incapace di pungere nella primissima parte della gara. Alla lunga, però, prevediamo che i rossoneri riusciranno ad imporre la loro superiorità tecnica nella ripresa.

Scommessa 2; parziale/secondo tempo pareggio/Milan: 4,00 con Leovegas

L’Udinese sogna il colpaccio: l’attacco bianconero è da top team

Guai a fidarsi dell’Udinese. Quella bianconera è squadra organizzata e che può ambire anche a qualcosa in più della quota salvezza. Guardando all’attacco, i friulani propongono ancora il francese Thauvin e il centravanti Lucca, due elementi che farebbero comodo a qualsiasi squadra di vertice. A centrocampo, invece, spazio al rientrante Lovric e al sempre più convincente Karlstrom, altri due giocatori che potrebbero ambire a palcoscenici ancora più importanti. Parliamo in definitiva di una squadra di spessore: per questo, secondo i nostri pronostici, Milan - Udinese è gara che potrebbe chiudersi con un clamoroso successo dei friulani. Nel caso, la posizione di Paulo Fonseca si farebbe ancora più precaria.

Scommessa 3; vittoria Udinese: 2,25 con William Hill