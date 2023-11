In questo articolo i lettori potranno consultare i pronostici Milan - Udinese e le quote dei bookmaker online per l'undicesima di campionato.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Milan – Udinese confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A.

Posticipo del sabato la partita tra Milan e Udinese che si giocherà allo Stadio Meazza alle ore 20.45. Trasferta difficile per gli uomini di Cioffi che saranno ospiti dei rossoneri, reduci da un pareggio per 2 a 2 al Maradona contro il Napoli.

Pioli recupera Thiaw, al rientro dalla squalifica, il centrale tedesco affiancherà Tomori nella difesa a 4 rossonera completata da Calabria e Theo Hernandez. A centrocampo spazio a Musah insieme a Krunic e Reijnders. Out Pulisic, gioca Romero in attacco insieme a Leao e Giroud.

Per i bianconeri Cioffi dovrebbe puntare su Lucca unico riferimento offensivo, supportato da Pereyra alle spalle. Solito centrocampo a 5, con Ebosele e Zemura sulle corsie laterali e Samardzic, Walace e Lovric da interni. In difesa spazio a Pérez, Bijol e Kabasele davanti a Silvestri.

I nostri pronostici Milan – Udinese

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

I nostri pronostici Milan - Udinese bet365 Sisal William Hill Olivier Giroud marcatore nell’incontro 2.40 2.00 2.10 Pareggio alla fine del 1° tempo 2.37 2.35 2.37 Risultato esatto 1-0 Milan 7.00 6.50 7.00

Per ulteriori pronostici Milan - Udinese, quote e mercati di scommessa consigliamo di visitare i siti ufficiali dei bookmaker online. In più nella nostra pagina dedicata si troverà un confronto dei migliori siti scommesse online in Italia. Alcuni di questi mettono a disposizione un bonus benvenuto spesso attivabile attraverso dei codici promozionali, come accade per il codice presentatore DaznBet di cui tutte le info nella nostra guida.

Probabili formazioni Milan – Udinese

Per dei pronostici Milan - Udinese accurati, è importante conoscere le probabili formazioni delle due squadre. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Krunic, Reijnders; Romero, Giroud, Leao.

Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Krunic, Reijnders; Romero, Giroud, Leao. UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Pérez, Bijol, Kabasele; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Pereyra; Lucca.

Confrontare le quote vincente della partita Milan – Udinese permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il momento positivo di Olivier

Con una doppietta al Maradona, il numero 9 rossonero ha raggiunto al secondo posto nella classifica marcatori Victor Osimhen. Entrambi i giocatori adesso sono a 6 reti, a 5 gol dal capocannoniere Lautaro Martinez. Il francese sta vivendo uno stato di grazia, e spera di segnare nuovamente anche contro i friulani, cosa molto probabile come confermano le quote marcatore Milan - Udinese.

Scommessa 1; Olivier Giroud marcatore nell’incontro: 4,33 con bet365

I fantasmi di Napoli

Contro il Napoli il primo tempo del Milan è stato praticamente perfetto, ma subire una rimonta nella ripresa dopo aver dominato per 45 minuti può essere traumatico anche per campioni navigati come quelli rossoneri. Contro l’Udinese gli uomini di Pioli cercheranno di non fare lo stesso errore. Con ogni probabilità le due squadre si chiuderanno in difesa in almeno uno dei due tempi, ecco perché il pareggio durante i primi quarantacinque minuti potrebbe essere un interessante pronostici Milan - Udinese.

Scommessa 2; Pareggio alla fine del 1° tempo: 2,75 con Sisal

La superiorità dei rossoneri

La distanza in classifica è notevole, e ci si aspetta una partita senza storia, con i rossoneri che dovrebbero agilmente conquistare i 3 punti. I pronostici Milan - Udinese danno per favorita la squadra di casa.

Scommessa 3; risultato esatto 1-0 Milan: 7,00 con William Hill